V Postojnski jami pričakujejo, da bodo vse predstave v kratkem razprodane. Spektakel ponuja klasično glasbo z uveljavljenimi glasbeniki, svetlobne efekte, čudovite kostume in naravo kot glavno igralko.
Žive jaslice vabijo v Postojnsko jamo
Takoj po tem, ko bo Božiček opravil svoje delo, se bo čar božične zgodbe preselil pod zemljo. Od 25. do 30. decembra bodo žive jaslice spet na ogled v Postojnski jami. Pričakujejo, da bodo vse vstopnice kmalu razprodane, kajti jaslice postajajo vse bolj priljubljene tudi v tujini. V zadnjih letih si jih ogleda več tujcev kot Slovencev. Bo pa božič zelo vesel za lastnike Postojnske jame. V zadnjem letu so namreč ustvarili 15 milijonov evrov čistega dobička, kar je spodbudna novica za ves slovenski turizem.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.