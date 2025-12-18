Žive jaslice vabijo v Postojnsko jamo

Takoj po tem, ko bo Božiček opravil svoje delo, se bo čar božične zgodbe preselil pod zemljo. Od 25. do 30. decembra bodo žive jaslice spet na ogled v Postojnski jami. Pričakujejo, da bodo vse vstopnice kmalu razprodane, kajti jaslice postajajo vse bolj priljubljene tudi v tujini. V zadnjih letih si jih ogleda več tujcev kot Slovencev. Bo pa božič zelo vesel za lastnike Postojnske jame. V zadnjem letu so namreč ustvarili 15 milijonov evrov čistega dobička, kar je spodbudna novica za ves slovenski turizem.