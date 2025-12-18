Naslovnica
Slovenija

Žive jaslice vabijo v Postojnsko jamo

18. 12. 2025 19.17

Avtor:
Janez Usenik
Žive jaslice v Postojnski jami

Takoj po tem, ko bo Božiček opravil svoje delo, se bo čar božične zgodbe preselil pod zemljo. Od 25. do 30. decembra bodo žive jaslice spet na ogled v Postojnski jami. Pričakujejo, da bodo vse vstopnice kmalu razprodane, kajti jaslice postajajo vse bolj priljubljene tudi v tujini. V zadnjih letih si jih ogleda več tujcev kot Slovencev. Bo pa božič zelo vesel za lastnike Postojnske jame. V zadnjem letu so namreč ustvarili 15 milijonov evrov čistega dobička, kar je spodbudna novica za ves slovenski turizem.

V Postojnski jami pričakujejo, da bodo vse predstave v kratkem razprodane. Spektakel ponuja klasično glasbo z uveljavljenimi glasbeniki, svetlobne efekte, čudovite kostume in naravo kot glavno igralko.

Nas bodo za božič razveselile snežinke?

Radarji ostajajo: mestni svet v Mariboru ni podprl fizičnih ovir

KOMENTARJI

panamera
18. 12. 2025 20.59
Vse ok... Samo predrago... Preveč denarja treba plačat... Saj razumem da setrudjo... Ampak vse eno.... Za moj žep preveč...
Prelepa Soča
18. 12. 2025 20.49
Bil tam točno pred 30 leti.
Minifa
18. 12. 2025 20.36
Baje so OSLA donirali iz stranke LEVICA, kljub nasprotovanju GOLOBA, kateri je hotel po vsej sili zasesti to mesto.
