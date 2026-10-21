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Živeti dlje je lepo. A kako poskrbeti, da bomo dlje tudi zdravi?

Ljubljana, 21. 10. 2026 12.51 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
P.R.
Dolgoživost

Živimo dlje kot kadarkoli prej. A daljše življenje samo po sebi še ne pomeni tudi boljšega življenja. Vprašanje, ki postaja zato vse pomembnejše, ni več le, koliko let bomo živeli, temveč koliko teh let bomo preživeli zdravi, vitalni, duševno aktivni in čim bolj samostojni.

Prav temu bo namenjena konferenca Platforma Dolgoživost: Kako ohraniti zdravje telesa, možganov in duševno kondicijo skozi življenje, ki bo 7. decembra v Cukrarni odprla vprašanja staranja, preventive, zdravja telesa in možganov, duševne kondicije ter prihodnosti družbe, v kateri bo dolgo življenje postajalo vse pogostejša realnost.

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Daljše življenje.
Daljše življenje.
FOTO: Shutterstock

Kaj sploh pomeni dolgoživost?

O dolgoživosti danes govorimo veliko, od biološke starosti in prehrane do različnih testov, prehranskih dopolnil in drugih pristopov, ki obljubljajo daljše in bolj zdravo življenje. Toda kaj od tega ima dejansko znanstveno podlago? Kaj lahko vpliva na hitrost staranja in koliko lahko na svoje zdravje vplivamo sami?

Konferenca bo na enem mestu povezala različne vidike dolgoživosti in iskala predvsem praktične odgovore: kaj o zdravem staranju danes vemo, kaj lahko naredimo že danes in kako se pripraviti na daljše življenje.

Od biološke starosti do dolgoživosti

Prvi panel "Zakaj se staramo?" bo pogled usmeril v same temelje staranja. Zakaj se ljudje iste kronološke starosti starajo različno? Kakšno vlogo imajo genetika, okolje, epigenetika, kronično vnetje in mišična masa? In ali lahko na proces staranja sploh vplivamo?

Ob tem se bo odprlo tudi pomembno vprašanje, kje se konča znanost in začne industrija dolgoživosti oziroma tako imenovani "longevity hype".

Kako ostati zdrav čim dlje?

Dolgoživost ni mogoča brez zdravja. Drugi panel "Telo in možgani: Kako ostati zdrav čim dlje?" bo zato posvečen preventivi, zgodnjemu prepoznavanju zdravstvenih tveganj, sodobni diagnostiki in personalizirani medicini.

Govora bo o zdravju srca in možganov, biomarkerjih, genetiki ter predvsem o tem, katere spremembe lahko prepoznamo dovolj zgodaj in kako lahko s pravočasno obravnavo čim dlje ohranjamo zdravje in funkcionalnost.

Zdravo življenje.
Zdravo življenje.
FOTO: Shutterstock

Dolgoživost ni samo stvar telesa

Kako dolgo in kako kakovostno bomo živeli, ni odvisno samo od telesnega zdravja. Stres, spanje, odnosi, delo in stalna dosegljivost pomembno vplivajo na naše počutje in dolgoročno zdravje.

Tretji panel "Duševna kondicija: stres, spanje, izgorelost in odnosi" bo odprl vprašanja duševne odpornosti, izgorelosti, tesnobe, spanja in vse večje digitalne obremenjenosti. Tudi vprašanje, kakšna je pri skrbi za duševno zdravje odgovornost posameznika in kakšna odgovornost delodajalca.

Kdaj navada postane problem?

Na naše zdravje vplivajo tudi vedenjski vzorci. Digitalne tehnologije, družbena omrežja, gaming in igre na srečo so postali del vsakdanjega življenja, meja med običajno navado in problematičnim vedenjem pa ni vedno jasna.

Četrti panel "Možgani, vedenje in zdravje: Kdaj navada postane problem?" bo govoril o nekemičnih oziroma vedenjskih odvisnostih, sistemu nagrajevanja, vplivu problematičnega vedenja na spanje, odnose in delo ter o pomenu preventive in zgodnjega prepoznavanja.

Kaj lahko naredimo že danes?

Pri dolgoživosti pa ni vse v medicini. Velik del zgodbe predstavljajo tudi vsakodnevne navade. Peti panel "Kaj lahko naredimo že danes?" bo zato praktično usmerjen: koliko gibanja potrebujemo, zakaj je mišična moč pomembna za zdravo staranje, kako prehrana vpliva na dolgoročno zdravje, kakšno vlogo imajo spanje, regeneracija in stres ter kako skrbeti za zdrav prebavni sistem.

Pri tem bo pomembno tudi vprašanje, kako ločiti koristne spremembe od ekstremnih pristopov in kratkotrajnih trendov ter kako oblikovati navade, ki jih lahko ohranjamo dolgoročno.

Če bomo živeli 100 let – kako bomo živeli?

Daljše življenje bo vplivalo tudi na način, kako bomo delali, se upokojevali, skrbeli za svoje finance in odnose ter kako bo organizirana družba.

Šesti panel "Daljše življenje – kako bomo živeli in delali?" bo pogled usmeril v 100-letno življenje in prihodnost posameznika in družbe. Kako dolgo bomo delali? Kako se bo spreminjal odnos do upokojitve? Kako se pripraviti na daljše obdobje po zaključku kariere? In kako se bodo morali na daljšo življenjsko dobo prilagoditi zdravstvo, delodajalci, družina in družba?

Dolgoživost.
Dolgoživost.
FOTO: Shutterstock

Ne gre samo za več let. Gre za več zdravih let.

Dolgoživost je zato veliko širša od vprašanja, kako živeti čim dlje. Gre za vprašanje, kako čim dlje ohraniti zdravje, funkcionalnost, duševno kondicijo in kakovost življenja, in kako se kot posamezniki in družba pripraviti na prihodnost, v kateri bo dolgo življenje postajalo vse bolj običajno.

Na konferenci Platforma Dolgoživost: Kako ohraniti zdravje telesa, možganov in duševno kondicijo skozi življenje, ki bo 7. decembra 2026 v Cukrarni, bodo o teh vprašanjih razpravljali strokovnjaki z različnih področij.

Vabljeni, da se nam pridružite in skupaj poiščemo odgovore na vprašanje: kako živeti dlje, in predvsem, kako čim dlje živeti dobro?

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