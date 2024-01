Živijo med podganami in ščurki, zdaj zahtevajo odškodnino in mesečno rento

O tem, da so krajani, ki svoje bivalno območje delijo z industrijsko cono, tudi z vsemi odpadki, nezadovoljni, smo poročali že nekajkrat. Ob požarih, ki so bili nekoč pogostejši, pa ob deratizacijah, ko so ščurke našli v stanovanjih. Danes pa? Še slabše, pravijo.

"Stanje se je poslabšalo, glede smradu. Saj se voha, ne." "Tudi ščurki se že pojavljajo, pa razne take živali, ki jih sploh ne poznamo." "Da o smradu ne govorimo. Da o podganah ne govorimo." "Ko zunaj sedimo, podgane tečejo mimo. Zraven nas," so naštevali sosedje Andrej Kumer, Slavica Gunšek, Lea Gamse in Irena Kumer.

Motijo jih tudi tovornjaki, ker povzročajo hrup, uničujejo cesto, bojda tudi njihove nepremičnine.

"Imam razpoke na hiši. Tako da pod črto rečeno, je kup zadev, zaradi katerih imamo zelo poslabšano kvaliteto življenja tukaj," je povzel Danilo Majhenič.

Zato od Surovine zahtevajo odškodnino. Kot je pojasnila Branka Krajnc: "Mi smo zahtevali, da dobimo na glavo občana, ki živimo v nekem 100-metrskem pasu od Surovine, 550 evrov, to bi naj bila mesečna renta za naprej." Plus odškodnino za zadnjih 10 let, tudi na račun padanja vrednosti njihovih nepremičnin.