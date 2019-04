Živila s pretečenim rokom uporabe niso nujno za v smeti

Roki uporabe na živilih nam povedo, kdaj hrana predstavlja potencialno tveganje za zdravje, predvsem kadar gre za sveže, pokvarljive sestavine. A vseh živil po preteku roka uporabe ni treba zavreči, saj so lahko kljub spremenjeni strukturi izdelka še vedno varni za uživanje, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.

Tudi meso in mleko, ki sta se začela kvariti, nista nujno nevarna. FOTO: Thinkstock

Med potrošniki marsikdaj velja zmeda glede tega, kaj pomenijo različne oznake roka uporabnosti na živilu in ali lahko neko živilo po preteku tega roka še uživajo, zato ljudje hrano marsikdaj zavržejo preventivno. Po preteku roka uporabe živila ne postanejo neužitna, ampak po njem obstaja sivo področje, ko jih je še mogoče uporabiti, če jih hranimo v idealnih pogojih, so zapisali na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Razlika med 'uporabno najmanj do' in 'porabiti do' Tako datum minimalne trajnosti oziroma oznaka 'uporabno najmanj do' označuje kakovost živila, ki po preteku tega roka začenja upadati. Kupec lahko po tem datumu zazna razliko v okusu ali konsistenci, vendar je zaradi tega živilo lahko še vedno varno. Če pa je živilo z mikrobiološkega vidika hitro pokvarljivo in zaradi tega po krajšem obdobju že lahko pomeni nevarnost za človekovo zdravje, mora biti označeno z oznako 'porabiti do'. V takšnih živilih se mikroorganizmi lahko hitro razmnožujejo, zato jih je treba hraniti na hladnem ali vzdrževati na toplem. Lahko gre za surova ali toplotno obdelana živila, tako živalskega kot tudi rastlinskega izvora.

Namesto na rok uporabnosti se je bolje zanašati na zdravo pamet, vonj in videz izdelka, svetujejo na NIJZ. FOTO: AP

"Celo meso in mleko, ki sta se začela kvariti, nista nujno nevarna," opozarjajo na NIJZ, kjer poudarjajo, da so datumi uporabnosti najpomembnejši pri surovem mesu. Perutninsko meso in morsko hrano je treba toplotno obdelati v enem do dveh dnevih, goveje in svinjsko meso pa v treh do štirih dneh po preteku roka. Zamrznjeno mleto meso moramo uporabiti v treh mesecih, svinjsko meso v pol leta, goveje meso, jagnjetino, telečje in divjačinsko meso pa v 8 do 12 mesecih. "Živila, ki smo jih predolgo hranili v hladilniku in imajo pretečen rok uporabnosti, po navadi ne povzročijo bolezni. Okužba ali zastrupitev s hrano je bolj verjetno posledica nepravilnega rokovanja z živili ali nezadostne toplotne obdelave v kombinaciji z mikroorganizmi, ki povzročajo bolezen," so zapisali.

Na NIJZ potrošnikom priporočajo – za izognitev okužbi in zastrupitvi, nakupujejo preudarno in zamrznejo vse, česar ne bodo pojedli v roku. FOTO: iStock