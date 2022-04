Živila sušite in konzervirajte sami brez dragih dehidratorjev

Zložljiva sušilna mreža Netozo omogoča naravno sušenje sadja, zelenjave, čajnic in drugih živil na zraku in soncu. Zagotavlja tudi vrhunsko zaščito pred insekti in prahom. Mreža je velike kapacitete in jo zaradi preproste konstrukcije lahko postavite kamor koli. Je idealen način za odstranjevanje vlage iz živil z naravnim kroženjem zraka, hkrati pa ohranja vse okuse, arome in hranila.

• Zaradi zložljive konstrukcije je ta mreža bolj priročna za prenašanje in odlaganje

• Zavzame manj prostora in ne porablja električne energije

Naravni način sušenja živil v mreži Netozo je veliko bolj zdrav kot uporaba sušilnika. Aparati morda ponujajo hitrejšo rešitev, vendar hitreje ne pomeni vedno boljšega in zagotovo ne bolj zdravega.

Mreža ima štiri ločene dele, kar omogoča sušenje več izdelkov hkrati. Ima velike skladiščne kapacitete, kar potrjujejo njene dimenzije (40 x 40 x 60 cm). Zložljiva konstrukcija olajša transport in odlaganje mreže.

Enostavna namestitev, prenos in odlaganje mreže

Skrajša čas sušenja, kar je najpomembnejše, živila lahko pustite, da se sušijo brez nadzora. Od vas se zahteva, da živila položite v mrežo in se vrnete po njih, ko se posušijo.

Posebna zasnova Netozo mreže ščiti pred muhami in žuželkami. V tej mreži bodo plodovi zaščiteni z materialom iz visokokakovostnih vlaken. Izjemna gostota vlaken mreže preprečuje prodiranje prahu, hrana pa ostane zračena z vseh strani.

Zdrav, hiter in varen način sušenja živil

Primerna za sušenje vseh vrst živil

Nabor izdelkov, ki jih lahko sušimo v mreži Netozo, je neskončen. Obstajajo sadje in zelenjava, gobe, meso in ribe, zelišča in mnogi drugi. Karkoli vam pride na misel, poskusite posušiti v mreži Netozo.

• Enostavno čiščenje

• Omogoča sušenje ali konzerviranje živil brez dodatkov

• Ščiti živila pred muhami, žuželkami in prahom

• Zložljiva, varna in enostavna za uporabo, cenovno ugodna

• Netozo mreža za sušenje je idealna izbira za pripravo čaja

• Primerna za sušenje vseh živil, celo rib in mesa

Sušilna mreža vam lahko služi kot dišeča osvežitev na vašem vrtu in domu. Obesite jo z vezalkami blizu verande in jo napolnite z dišečimi zelišči. Ob lahkotni glasbi in prijetnih vonjavah preživite poletne večere z najdražjimi v prijetnem ambientu.

>> To je najcenejši način konzerviranja živil ob ohranjanju njihove hranilne vrednosti <<

Nasvet: posušene cvetove sivke lahko nato uporabite za svoje omare, poleg tega, da izženejo molje, perilo diši.

Kje kupiti Netozo zložljivo sušilno mrežo?

Netozo mreža je novost na trgu in še vedno ni na voljo v prosti prodaji.

Za popolno zvestobo svojim strankam trgovina Dokishop ponuja vračilo denarja, brez dodatnih vprašanj in brez zapletov. Torej, če želite izdelek iz kakršnega koli razloga vrniti, lahko to storite in denar boste dobili nazaj.

OPOMBA: Popust na ta set je časovno omejen in traja do polnoči oziroma do razprodaje zalog.

>> Naročite Netozo zložljivo sušilno mrežo in posušite svoja najljubša živila na popolnoma zdrav način <<





