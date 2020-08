Živimo, kot da bi imeli na razpolago 1,6 planeta

Zaradi pandemije covida-19 smo letos to točko dosegli dobre tri tedne kasneje kot v letu 2019. K temu so prispevali tudi ukrepi, sprejeti zaradi globalne epidemije. Podatki kažejo, da je v tem času prišlo do zmanjšanja sečnje lesa (-8,4 %) in manjših izpustov iz prometa (-14,5 %). Ti dve gospodarski dejavnosti največ prispevata k ekološkemu odtisu.

Kot so ob tej priložnosti zapisali na spletni strani slovenske vlade, smo se za potrebe zmanjšanja ekološkega odtisa (in s tem ekološkega dolga) v Sloveniji v okviru Strategije razvoja Slovenije (sprejeta leta 2017) zavzeli za 20-odstotno zmanjšanje odtisa Slovenije do leta 2030 (glede na podatke iz leta 2013). Ministrstvo za okolje in prostor je v sodelovanju z Agencijo za okolje pripravilo predlog ukrepov glede izboljšanja energetske učinkovitosti, večje rabe obnovljivih virov energije ter na področje upravljanja gozdov. Z njihovim izvajanjem bi prispevali tudi k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam, izboljšanju kakovosti zraka, voda. Izračuni projekcij pa kažejo, da bodo potrebno dodatni napori za dosego cilja, ki ga za ekološki odtis izpostavlja Strategija razvoja Slovenije.

Izračuni odtisa regij kažejo tudi, da ekološki odtis devetih (od dvanajstih) statističnih regij presega obnovitveno sposobnost regije. Zato je na ravni regij potrebno spodbujati trajnostno načrtovanje rabe prostora, samooskrbno sposobnost, ki bo zmanjšala odvisnost od uvoza, ter bolj trajnostne vzorce vedenja, kot je trajnostna mobilnost in energetska učinkovitost. Ključne so tudi dolgoročne trajnostne naložbe v prometno in gradbeno infrastrukturo.

Ekološki odtis sicer velja za enega izmed najbolj celostnih kazalcev trajnosti na področju okolja. Z njim spremljamo porabo naravnih virov in obnovitveno sposobnost površin, ki jo prebivalstvo potrebuje za ohranjanje svojega načina življenja. Če porabimo več od obnovitvene sposobnosti narave, govorimo o ekološkem deficitu. Enota za spremljanje ekološkega odtisa je globalni hektar (gha).