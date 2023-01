Katastrofalna poletna suša, visoki stroški energentov in krme, za povrh pa še vladni načrti o bolj brezmesnem načinu prehranjevanja. "To je demonizacija slovenske živinoreje," so jasni govedorejci, ki vlado opozarjajo, da se bodo pozivom k manjši konzumaciji mesa odločno uprli. "Nikomur ne bomo ničesar vsiljevali," pa žogico umirja premier Golob.