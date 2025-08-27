Živinorejci protestirali na Agri, posredovali varnostniki

Kot piše v sporočilu za javnost, pod katerega so podpisani Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Slovenska zveza prašičerejcev in Sindikat kmetov Slovenije, je obstoj živinorejske panoge dodatno ogrožen po nedavnem sprejetju novele zakona o zaščiti živali.

Zato so danes, kot so navedli, pripravili "miren izraz nezadovoljstva" na razstavnem prostoru ministrstva na Agri in tako državni sekretarki Maši Žagar pojasnili razloge za svoje nezadovoljstvo.

So pa v omenjenih organizacijah "zgroženi", da so varnostniki pozneje "napadli predstavnike prašičerejcev in poskušali odstraniti plakate ter napise". Posredovanje se jim zdi "popolnoma neupravičeno in nepotrebno".

"Namen mirnega izražanja nezadovoljstva ni bil ustrahovanje kogarkoli, temveč jasen in spoštljiv poziv k dialogu. Živinorejci so prepričani, da lahko samo v sodelovanju z ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter drugimi pristojnimi institucijami poiščejo rešitve, ki bodo omogočile obstoj in razvoj panoge, pomembne za slovensko prehransko varnost," so dodali.

Nekoliko drugačno je videnje dogodkov, ki ga je v zapisu na družbenem omrežju Facebook predstavilo ministrstvo. Kot so zapisali, je na sejmu skupina prašičerejcev in predstavnikov nekaterih nevladnih organizacij "samovoljno vdrla na razstavni prostor ministrstva ter onemogočila delo".