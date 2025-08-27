Svetli način
Živinorejci protestirali na Agri, posredovali varnostniki

Gornja Radgona, 27. 08. 2025 19.36 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , M.V.
Živinorejci, nezadovoljni z odnosom kmetijskega ministrstva do te kmetijske panoge, so v sklopu sejma Agra svoje nezadovoljstvo izrazili na razstavnem prostoru ministrstva. Posredovali so varnostniki, kar so predstavniki živinorejcev označili za nepotrebno in neupravičeno. Predstavniki ministrstva pa so prostor predčasno zapustili.

Protest živinorejcev na sejmu Agra
Protest živinorejcev na sejmu Agra FOTO: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano

Kot piše v sporočilu za javnost, pod katerega so podpisani Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Slovenska zveza prašičerejcev in Sindikat kmetov Slovenije, je obstoj živinorejske panoge dodatno ogrožen po nedavnem sprejetju novele zakona o zaščiti živali.

Zato so danes, kot so navedli, pripravili "miren izraz nezadovoljstva" na razstavnem prostoru ministrstva na Agri in tako državni sekretarki Maši Žagar pojasnili razloge za svoje nezadovoljstvo.

So pa v omenjenih organizacijah "zgroženi", da so varnostniki pozneje "napadli predstavnike prašičerejcev in poskušali odstraniti plakate ter napise". Posredovanje se jim zdi "popolnoma neupravičeno in nepotrebno".

"Namen mirnega izražanja nezadovoljstva ni bil ustrahovanje kogarkoli, temveč jasen in spoštljiv poziv k dialogu. Živinorejci so prepričani, da lahko samo v sodelovanju z ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter drugimi pristojnimi institucijami poiščejo rešitve, ki bodo omogočile obstoj in razvoj panoge, pomembne za slovensko prehransko varnost," so dodali.

Nekoliko drugačno je videnje dogodkov, ki ga je v zapisu na družbenem omrežju Facebook predstavilo ministrstvo. Kot so zapisali, je na sejmu skupina prašičerejcev in predstavnikov nekaterih nevladnih organizacij "samovoljno vdrla na razstavni prostor ministrstva ter onemogočila delo".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ker bi bila lahko resno ogrožena varnost zaposlenih in obiskovalcev, so bili, kot so navedli, predstavniki ministrstva primorani prostor iz varnostnih razlogov zapustiti. Po mnenju živinorejcev je takšna odločitev "nerazumljiva in kaže na nerazumevanje izjemno težkega položaja, v katerem se nahajajo rejci in njihove družine".

Na ministrstvu sicer pravijo, da pravico do protesta razumejo in spoštujejo. Prav zato je državna sekretarka Žagar ostala na razstavnem prostoru in poskušala voditi dialog s protestniki, so dodali.

"Težko pa sprejemamo dejstvo, da se je protest zgodil prav na sejmu, kjer že poteka razprava s predstavniki kmetijskih organizacij, med katerimi so tudi rejci. Takšni dogodki dialoga ne krepijo, temveč ga prekinjajo," so poudarili.

Prepričani so, da je sejemski prostor namenjen izmenjavi znanj, predstavitvi novosti in iskanju skupnih rešitev, ne pa delitvam. Kot navajajo, ministrstvo ves čas vodi odprt in aktiven dialog s kmetijsko gozdarsko zbornico ter nevladnimi organizacijami.

Obenem se jim zdi nujno, da sejem Agra ostane prostor za strokovno predstavitev, povezovanje in dobre prakse, današnji dogodek pa mu je odvzel ta pomen. Od organizatorja sejma pričakujejo, da bo v prihodnje zagotovil ustrezne pogoje za varnost vseh razstavljavcev in obiskovalcev.

Živinorejci medtem še vedno izražajo pripravljenost na takojšen dialog in konstruktivno sodelovanje ter upajo, da bo današnje dogajanje prispevalo k boljšemu razumevanju nujnosti ukrepov v tej panogi in upoštevanju njihovih predlogov pri sprejemanju zakonodaje.

KOMENTARJI (134)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
yolli
27. 08. 2025 21.21
1.7 zaposlenega na ministrstvu na vsakega kmeta........kam to pelje ? A kmetij vsako leto manj.....
ODGOVORI
0 0
tavbix
27. 08. 2025 21.20
+2
Ti pajaci v parlamentu in ovce v mestih mislijo, da mleko, meso kn zelenjava v trgovine iz lufta skoči na police... Pa kmeti se verjetno vsak vikend na morje furajo in gužvo delajo, pa se sprehajajo po planinah...med tednom pa na kavicah sedijo, pa kolesarijo, pa hodijo na videne vadbe... Tak da ne pametujte tisti, ki niste nikoli bili kmeti.
ODGOVORI
2 0
modelx
27. 08. 2025 21.20
-2
pravi kmetje že niso protestirali. pravi kmetje pridejo na agro zapravit denar za razne nakupe, dobro se ga najest, še bolj napit in se dobro imet. to je dejansko za njih praznik.
ODGOVORI
0 2
anko46
27. 08. 2025 21.19
-1
Res so bogi naši kmetje..Take subvencije dobijo, pa še vedno prodajajo vse po dvojni ceni kot recimo kmetje iz Italije, kateri še pripeljejo do nas. Enega kmeta ne poznam, da je ugasnil kmetijo in šel delat za trak za minimalca, kot nam želijo tukaj eni prodati. Kredit za 100k€ dobijo brez težave za nov traktor, jaz lahko samo sanjam. Kaj šele tako bajyo imeti in vozni park.
ODGOVORI
0 1
ZIPPO
27. 08. 2025 21.19
+1
Kmetje lepo vabljeni v Ljubljano. 🚜🚜🚜🚜🇸🇮
ODGOVORI
1 0
iziizi
27. 08. 2025 21.17
+4
Bravo kmetje vse je nevzdrzno kako naj invalidi kopujemo slovensko hrano ko pa imamo 360 eur invalidske penzije
ODGOVORI
4 0
Jožajoža
27. 08. 2025 21.17
-1
peščica kmetov,katere izkorišča janša ,da protestirajo,pa sami ne vedo,zakaj,imajo sedaj možnost,da lahko brezplačno končajo OSNOVNO ŠOLO,kar jim omogoča golobova vlada.vpis za janšiste je neomejen
ODGOVORI
1 2
Perivnik
27. 08. 2025 21.15
+4
Ogrožena varnost zaposlenih??? Če bi imeli zaposleni na ministrstvu čisto vest, se ne bi imeli česa bati. Tako pa so jo raje pobrali v Ljubljano, v varno zavetje pisarniških foteljčkov.
ODGOVORI
6 2
grumf
27. 08. 2025 21.14
-1
Kaj jih pa moti v novem zakonu o zaščiti živali?
ODGOVORI
2 3
grumf
27. 08. 2025 21.20
Resno sprašujem, katere spremembe so sporne?
ODGOVORI
0 0
Perivnik
27. 08. 2025 21.20
+1
Novi zakon ščiti živali, ljudi pa ne. Še vedno bodo uživali jajca iz baterijske reje, samo ne slovenske. Povsod drugje v EU namreč še vedno gojijo nesnice v kletkah. Samo naši levičarski vladarji so bolj papeški od samega papeža, kar se živali tiče. Kar se pa nas davkoplačevalcev tiče, jim je pa gladko vseeno kaj, kakšno svinjarijo imamo na krožnikih, kakšno hrano uživamo, privlečeno iz najslabših lukenj.
ODGOVORI
1 0
GetBack
27. 08. 2025 21.14
+4
Končno se je prvi opogumil! Prašičerejce zelo spoštujem, ma je žalostno, da so morali biti oni prvi, ki jasno pokazali mesto tem nesposobnežem. Takšno simbolno dejanje sem sicer pričakoval od npr. zdravnikov, pa se žal nisem mogel bolj zmotiti. Gorje nam s takšno inteligenco!
ODGOVORI
5 1
natas999
27. 08. 2025 21.13
+5
zgleda da se je toliko laži in lažnih obljub nabralo da jih bojo fasal z vseh koncev
ODGOVORI
5 0
Jezna Jasna
27. 08. 2025 21.08
+7
Orkester igra na polno. Dopoldan Pišek s kamionarji, popoldan Podgoršek s kmeti. Ponoči pa bo nekje na Dolenjskem izginil en žleb.
ODGOVORI
9 2
čevapgpt
27. 08. 2025 21.07
-3
noben kmet ni bil nikoli lačen. jih je pa veliko požrtnih. še ko so v penziji dobivajo dodatke za status kmeta.
ODGOVORI
5 8
Stojadina-sportiva
27. 08. 2025 21.08
+7
A misliš da se kmet, ko pride penzija boksne na kavč pa noge u luft? Marsikateri dela do truge!
ODGOVORI
9 2
Stojadina-sportiva
27. 08. 2025 21.13
+5
Za povrh ga pa še socialrji naluftajo brez sankcij...kva češ lepšga a?
ODGOVORI
5 0
Perivnik
27. 08. 2025 21.16
+5
Večina. Moj dedi je uradno že zelo dolgo v penziji, pa še kar dela, vsak dan od zore do maka in še dlje, če ni ponaredi vse. Mal bolj počasen pa vseeno postaja.
ODGOVORI
6 1
rogla
27. 08. 2025 21.06
-2
Predolgo so bili brez nadzora!
ODGOVORI
2 4
Perivnik
27. 08. 2025 21.16
+5
A na ministrstvu?
ODGOVORI
5 0
Lion90
27. 08. 2025 21.04
+7
Ni cudno ce je kelnarca ministrica hah
ODGOVORI
9 2
JanezOrban
27. 08. 2025 21.04
-6
Spet jih je zapornik nahujskal!
ODGOVORI
5 11
Stojadina-sportiva
27. 08. 2025 21.10
+4
Ko so pa kolesarji pa inštituti sviral jih ni pa noben nahujskal a?
ODGOVORI
6 2
puspan
27. 08. 2025 21.12
+0
Evo, zopet leva brozga v polnem zamahu.
ODGOVORI
2 2
Nace Štremljasti
27. 08. 2025 21.01
-2
takoj ukiniti subvencije,pa naj pridelujejo ter prodajajo po tržni ceni pa če bodo preživeli uredu če pa ne naj pa nehajo letovali ter gredo v službe,problem rešen ane,ne pa da delavci vzdržujejo kmetavzarje ti pa dobivajo subvencije ter prodajajo brez davka to se mora nehati
ODGOVORI
8 10
Nace Štremljasti
27. 08. 2025 21.01
-1
kmetovati
ODGOVORI
2 3
Perivnik
27. 08. 2025 21.10
+2
Nace Štemljasti - Vi pa jejte uvoženo 7. razredno hrano iz italijanskih borz, ki zvečer še ostane tam po "tržnih cenah"?
ODGOVORI
4 2
Pajo_36
27. 08. 2025 20.58
-5
Spet kmetje?? UUU se vidi, da je SDS prevzel KZ al kaj je že.... res ste reveži ja !!
ODGOVORI
4 9
Še89sekund
27. 08. 2025 20.57
+9
Kmetje so edini ki se znajo organizirat in povedati svoje golobnjaku ,izumiteljem davkov ,prisilnin in butalskih predpisov in zakonov.
ODGOVORI
12 3
Magic-G-spot
27. 08. 2025 20.57
+6
Zbezal so torej nekaj ne stima. :) Najedli pa so se na davkoplacevalski denar, to pa ja.
ODGOVORI
6 0
