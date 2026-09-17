'Živjo, mama, to je moja nova številka.' Pozor pri tovrstnih sporočilih!

"Živjo, mama, to je moja nova številka." Ali pa: "Mami, izgubil sem telefon, piši mi na novo številko." Takšna sporočila lahko na prvi pogled delujejo povsem nedolžno in resnično, a se za njimi lahko skrivajo spletni goljufi, opozarjajo na Združenju bank Slovenije. Sporočila goljufi pošiljajo z neznanih telefonskih številk in se predstavljajo kot otroci oziroma drugi družinski člani. Prejemniku pojasnijo, da so izgubili ali poškodovali telefon, nato pa želijo pogovor nadaljevati prek aplikacij, kot sta WhatsApp ali Viber.

Ko vzpostavijo stik, sledijo prošnje za finančno pomoč. Goljufi se pogosto izgovarjajo, da trenutno nimajo dostopa do spletne banke, zato prosijo družinskega člana, naj namesto njih plača račun. Lahko zaprosijo tudi za denar za nakup novega telefona.

Žrtvi lahko pošljejo podatke bančnega računa, ki je pod njihovim nadzorom, in jo pozovejo k nakazilu. V nekaterih primerih zahtevajo tudi nakup predplačniških oziroma darilnih kartic.

Pri tovrstnih prevarah izkoriščajo predvsem čustveni odziv staršev in drugih bližnjih, ki resnično želijo pomagati družinskemu članu v težavah. Ustvarjanje občutka nujnosti je eden od načinov, s katerim žrtve skušajo prepričati, naj ukrepajo ne da bi preverili, za kaj pravzaprav gre.

Cilj prevare je praviloma pridobiti denar, v nekaterih primerih pa tudi podatke o plačilnih karticah in druge finančne informacije.