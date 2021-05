Življenje brez očal in leč! Dodatni 30 % popust na lasersko odpravo dioptrije!

Laserska odprava oči je operacija, kjer izboljša vaš vid z laserskim žarkom in je popolnoma neboleč postopek. Pri svojem optiku boste opravili temeljit očesni pregled s katerim boste ugotovili, če je laserska operacija oči primerna za vas. Preko Doktor 1A vam za brezplačen pregled pri okulistu ponujamo tudi popust pri operaciji. Optik bo uporabil napravo, ki se imenuje topograf roženice in s pomočjo katerega bo vaše oči fotografiral in ustvaril elektronski zemljevid vaših oči. Kirurg bo za doseganje najboljših rezultatov ta zemljevid uporabil za načrtovanje vaše operacije.

Na žalost zdravstveno zavarovanje ne krije storitev oftalmologa. Gre za samoplačniške storitve, vendar s posluhom za strankino finančno stanje omogočamo tudi plačilo na obroke. Obroki so možni od 6 do 24. Pomembno je da se odločite za kakovostne in preverjene kirurge, ki bodo opravili delo dobro in boste zadovoljni z končnim rezultatom. Namreč največ nam pomeni vesela in zadovoljna stranka.