Življenje na Madagaskarju: zaslužijo 1,40 evra na dan, do večje bolnišnice je 13 ur

V rubriki Vaš svet v oddaji Svet na Kanalu A vas bomo danes popeljali v Afriko. A ne v prelepo turistično destinacijo, pač pa v enega najbolj odročnih in revnih predelov sveta, na skrajni jugovzhod Madagaskarja, kamor ne letijo letala, ne vozijo vlaki, avtomobili, ki se do tja prebijejo, pa so najbolj zmogljivi in vzdržljivi primerki svoje vrste, saj so tamkajšnje ceste komaj kaj več kot blatni kolovozi.

"Pred manj kot enim tednom so peljali nosečnico v bolnišnico na kirurgijo, 60 kilometrov je od nas. In so vozili nazaj grede, potem ko je celo noč deževalo, 13 ur. 13 ur za 60 kilometrov," nazorno pripoveduje Janez Krmelj. Na tem območju uradno živi 70 tisoč ljudi, a ker številni domačini nimajo rojstnih listov, jih je v resnici precej več. Zaradi tatov in napadov tolp je to eno najnevarnejših območij na Madagaskarju, zaradi številnih ciklonov je podnebje neizprosno. Domačini v povprečju zaslužijo manj kot evro in pol na dan, večino svojega življenja so lačni, ko udari ciklon, kar se včasih zgodi celo večkrat na leto, pa je revščina tako velika, da si ne morejo privoščiti niti soli.

A tu je doma tudi upanje. Sem so ga naselili Slovenci, ki so pod mentorstvom Pedra Opeke in pod Krmeljevim vodstvom pred 17 leti ustanovili misijon. "Sredi ničesar je zdaj naša šola. To je res čudež za te kraje. Nikjer nobene zidane hiše razen našega centra. To je bolnišnica, porodnišnica, osnovna in srednja šola, pa še ena cerkvica," našteva Krmelj.