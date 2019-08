Življenje na poti: 'Najbolj nas ubija samota'

Darko je star malo čez 50 let. Rojen v Sarajevu, živi v Brčkem. Tovornjak vozi že skoraj 20 let – iz Slovenije, v Avstrijo, Nemčijo, Švico, Anglijo in nazaj. "Veste, kakšen problem imate v Sloveniji?" vpraša, še preden mu prvo vprašanje zastaviva midva. "Sindikat ne funkcionira, tako kot na primer v Franciji, vozniki tovornjakov nimajo nikogar, ki bi se boril za njihove pravice. Če bi se, bi vse firme lahko zaprle svoja vrata. Non stop smo v kamionu, stran od družine. Imam prijatelja Slovenca, Miha mu je ime, v tednu ima dva prosta dneva, to pomeni osem dni v mesecu, 96 na leto. Trije meseci v letu, to je 25 odstotkov časa, ki ga lahko preživi s svojo družino. Če živi 80 let, ima samo 20 let pravega življenja! Sem se s tem dotaknil vajine teme?"

Počivališče Barje, petek ob 11. uri. S fotografom Mirom Majcnom pristopiva k vozniku, ki umiva stopničke svojega tovornjaka. Razburjeno razpravlja v srbohrvaščini in šele, ko se obrne, vidiva, da ima za rokav majice zataknjen telefon. Na hitro se predstaviva, pojasniva, da delava reportažo o življenju tovornjakarjev in želiva govoriti z njim. Povabi naju za mizo, na kateri ima manjšo plinsko jeklenko, deodorant, antibakterijski gel in čebulo, na klopci pa visijo mokri predpražniki iz tovornjaka. Medtem, ko odgovarja na najina vprašanja, svojega prijatelja na telefonu pusti kar na zvezi …

Dvakrat na teden lahko vozi po deset ur na dan, štirikrat po devet, ostalo mora počivati. Zanimivo, tovornjakarji se na počivališčih le redko družijo med seboj. "Ni več tako, kot je bilo včasih. Danes so vsi na svojih telefonih, Facebookih. Šoferji niso več to, kar so bili, vsaka generacija je slabša. In nobene kulturnosti ni več. Eden se uleže na travo, tam, kjer je nekdo drug malo prej uriniral ..."

Darka doma čakajo žena in dva otroka, pa tudi že vnuček. Včasih jih ne vidi po šest, sedem tednov. Na vprašanje, kako prenaša to, da toliko časa stran preživi stran od družine, odgovori, da mu je težko. "Naše življenje je v kamionu. Po telefonu se skregam z ženo, z otroki, pobotamo se, a se ne vidimo. Ko jo pokličeš, je v tistem trenutku ni, ko se javi, ti že pozabiš, kaj je bilo. Ob sebi nimaš družine, nimaš prijateljev, nekaj malega njihovega življenja ujameš na Facebooku," pove razočarano, ko v papirnat lonček naliva kavo, ki nam jo je skuhal. "Najbolj nas ubija samota!" doda.

Nočem govoriti samo o slabih straneh našega dela, opozori, in tudi čez šefe nikoli ne govorim. Zato je na mestu vprašanje, kaj ima rad pri svojem delu. "Najboljša je plača!"izstreli kot iz topa,njegov odgovor pa pospremi glasen smeh. "Šalim se. Najraje vidim, da je pot lepa, kamion varen in šef zadovoljen. Pri nas rečemo, da prideš kot čebela, zbodeš in greš – natovoriš, odpelješ, raztovoriš in pripelješ nazaj. Pa smo vsi zadovoljni."

Kaditi je nehal pred dvema letoma, ko je v Belgiji doživel srčni infarkt in so ga s helikopterjem odpeljali v bolnišnico. Se je pa od takrat zredil za kar 30 kilogramov. "Vem, da se premalo ukvarjam s športom. Ko vozim, devet ur sedim. Tudi, ko se ustavim, sedim. Premalo se gibljem." K sreči za zdaj, za razliko od kolegov, zaradi sedenja še nima bolečin v hrbtu.

Da si krajša čas med pavzami, najraje kuha. "Za zajtrk pojem jajca, za kosilo si naredim pohane bučke, ki jih prinesem od doma – zložim po plasteh: bučka, piščanec, šampioni, topljeni sir, jajčevec ..., vzamem dve plinski bombi, postavim gor posodo s pokrovom in to se zapeče kot v pečici. Prinesem si mizo, jo postavim v senco in pojem. Pijem pa ne. Šoferji moramo imeti 0,0," hitro pripomni.

'Sam bog ve, kaj vse sem v življenju že prepeljal'

Med pogovorom k nam prisede še Dalibor, tovornjakar iz Subotice, ki sva ga z Mirom spoznala že prej, a naju je prosil, da mu dava malo časa, da malo pospravi in se uredi. Rojen v BiH se je po vojni odselil v Srbijo. Tovornjak vozi že 21 let, v Sloveniji je skoraj pet let. "Tukaj dovolite, da firme zaposlujejo ljudi, ki jih prijavijo kot nekaj drugega, na primer čistilce, v resnici pa vsi delajo kot vozniki. Ti pa so nekulturni, ker je med njimi 40 odstotkov takšnih, ki so bili v zaporu in ne dobijo drugega dela," opozori. Darko hitro prikima:"Bravo, prijatelj!"

Daliborja pot vodi na Norveško, Švedsko, Dansko, v Nemčijo in Italijo ... Na poti je po dva, tri mesece, potem grem za dva tedna domov. "Vse, kar sem rekel, da ne bom delal, zdaj delam. Ješ, spiš, živiš v kamionu. Nimaš nikogar, da se z njim usedeš, kaj spiješ, se pogovoriš. Manjka ti normalno življenje. In vse to delaš za druge, ne zase. Za 560 evrov plače! To je sramota."

Doma ima devetmesečnega sina. Ko pokaže njegove slike na telefonu in posnetek, na katerem dela prve korake, za trenutek utihne. "Evo, to ..." reče in vsi vemo, o čem govori."Življenje nas, 'torbarjev', je eno veliko trpljenje."