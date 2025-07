Prebivalci Gradišča: V gozd ne hodimo, medvedka se okoli sprehaja z mladiči

Ženska, ki jo je konec maja v vasi Gradišče nad Škofljico brutalno napadel medved, je danes v domači oskrbi. Domačini pa so še vedno zaskrbljeni. "V gozd ne hodimo," pravijo, skrbi jih tudi za njihove otroke, ki po gozdni poti hodijo v šolo na avtobus. Ker se medved po dogodku ni več pojavil oz., kot pravijo na ministrstvu, s tem ne ogroža več zdravja in varnosti ljudi, odstrela ne bo. Kljub zadržanju odstrela 206 medvedov iz narave, je namreč ta še vedno mogoč na podlagi posebnega dovoljenja. Kakšnega, kdaj in koliko podobnih dogodkov bo še potrebno, da bodo pristojni začeli ukrepati in se bodo ljudje počutili varne?