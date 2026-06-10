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Slovenija

Življenje z narcisom: Navzven popoln, doma drugačen

Ljubljana, 10. 06. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
Svet na Kanalu A
Aleksandra Kocmut o življenju z narcisom.

Se vam zdi, da v odnosu nenehno pazite na vsako besedo? Da prilagajate svoje vedenje, glas, oblačila ali celo misli samo zato, da ne bi sprožili prepira? Čeprav okolica vašega partnerja vidi kot šarmantnega, pozornega in uspešnega človeka, se sami ob njem počutite vedno manj vredne. Takšni so lahko prvi znaki odnosa z narcistično osebo. Posledice dolgotrajnega sobivanja z njo pa so lahko zelo resne – od tesnobe in izgorelosti do izgube samozavesti in občutka lastne vrednosti. O tej temi smo se pogovarjali z Aleksandro Kocmut, avtorico knjige V opoju Narcisa, ki ustvarja pod psevdonimom Loti Palmer. Svojo izkušnjo opisuje kot dolgoletno življenje v odnosu z narcistično osebo, prepoznava pa, da je žrtev takšnega odnosa pogosto ujeta v začaran krog krivde, sramu in strahu.

"Ko se zalotimo, da ne govorimo tega, kar čutimo, da ves čas stopamo po prstih in prilagajamo sebe nekomu drugemu, je to velik alarm," pripoveduje Aleksandra Kocmut, ki meni, da je narcistično osebo pogosto najtežje prepoznati prav takrat, ko nam je najbližje. "Dlje ko je ena oseba od nas, lažje jo prepoznamo. Bližje ko nam je, težje jo prepoznamo, ker smo nanjo čustveno zelo navezani," pojasnjuje. Če gre za sodelavca ali znanca, bomo po njenem mnenju hitreje zaznali, da nekaj ni v redu, povsem drugače pa je, kadar gre za partnerja, starša ali celo otroka.

Prvi znaki nezdravega odnosa se po njenih besedah pogosto ne pokažejo pri drugi osebi, ampak pri nas samih. Tudi sama priznava, da je potrebovala leta, da je razumela, v kakšnem odnosu je živela. Eden od razlogov je, da žrtve pogosto prevzamejo odgovornost za vedenje druge osebe.

Aleksandra Kocmut: "Narcis vam bo vedno vzbujal krivdo."
Aleksandra Kocmut: "Narcis vam bo vedno vzbujal krivdo."
FOTO: Svet na Kanalu A

Ves čas je hodila po prstih

"Mi vzamemo nase, da smo vsega krivi. Takšna oseba nam pogosto govori: zaradi tebe pijem, zaradi tebe sem si našel ljubico, ti si preveč občutljiva, ti ne razumeš šale. In mi vse to sprejmemo kot dejstvo." Prav zato se v odnosu razvijejo močni občutki sramu in krivde. Žrtev začne verjeti, da je z njo nekaj narobe, hkrati pa jo je strah izgube odnosa. "Tukaj je ogromno sramu, da smo tako grozni, kot nam dopovedujejo, in seveda strahu, da bi izgubili partnerja, prijatelja, starša ali kogarkoli drugega," pojasnjuje.

Ni kričal. Ni žalil. Ni udaril. Zato dolgo ni opazila, da jo uničuje.

Dolgotrajno življenje v takšnem odnosu lahko pusti resne posledice. Od tesnobe in izgorelosti do popolne izgube občutka lastne vrednosti.

Kako torej prepoznati narcistično osebnostno motnjo? Kdaj postane prilagajanje partnerju nevarno za naše duševno zdravje? In kako zbrati moč, da izberemo sebe? Več v pogovoru z Aleksandro Kocmut iz oddaje Svet na Kanalu A.

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KOMENTARJI5

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Artechh
10. 06. 2026 08.22
Demn moja je narcis, krivda in lrega je na tapetinvsak drug dan. Zanimivo kako se samo o moskih govori, konso zenske tu glavne
Odgovori
0 0
Golobji ples
10. 06. 2026 08.16
Sebi naj ogledalo nastavi
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+2
3 1
Infiltrator
10. 06. 2026 08.07
Narcisoidne ženske so pa še 3x hujše !
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+5
6 1
ribi? pepe 1
10. 06. 2026 08.01
Res je,najbližjo osebo zelo teško odkriješ,še posebej če je to mati,ki ji verjameš in tudi če ravnaš prav si vedno kriv.To pišem iz lastnih izkušenj ker je moja mati takšna in te ljudi,ko to prepoznaš čeprav prepozno jih treba oddaljit iz življenja.
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+3
6 3
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