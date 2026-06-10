Življenje z narcisom: Navzven popoln, doma drugačen

"Ko se zalotimo, da ne govorimo tega, kar čutimo, da ves čas stopamo po prstih in prilagajamo sebe nekomu drugemu, je to velik alarm," pripoveduje Aleksandra Kocmut, ki meni, da je narcistično osebo pogosto najtežje prepoznati prav takrat, ko nam je najbližje. "Dlje ko je ena oseba od nas, lažje jo prepoznamo. Bližje ko nam je, težje jo prepoznamo, ker smo nanjo čustveno zelo navezani," pojasnjuje. Če gre za sodelavca ali znanca, bomo po njenem mnenju hitreje zaznali, da nekaj ni v redu, povsem drugače pa je, kadar gre za partnerja, starša ali celo otroka.

Prvi znaki nezdravega odnosa se po njenih besedah pogosto ne pokažejo pri drugi osebi, ampak pri nas samih. Tudi sama priznava, da je potrebovala leta, da je razumela, v kakšnem odnosu je živela. Eden od razlogov je, da žrtve pogosto prevzamejo odgovornost za vedenje druge osebe.