Janez Stanovnik: Želel je biti duhovnik, postal pa je pričevalec partizanskega boja

6. aprila se je v Jugoslaviji začela vojna. Stanovnik je medtem deloval v ilegalni Zarji in postal član matičnega odbora novoustanovljene Osvobodilne fronte (OF).

Še preden se je po končani klasični gimnazij leta 1940 vpisal na Pravno fakulteto v Ljubljani, se je tako že začel družiti s člani društva Zarja, krščanskimi socialisti, ki so bili precej kritični do političnega delovanja cerkve. Društvo sta vodila Edvard Kocbek in Bogo Grafenauer . V času študija je tako Stanovnik sodeloval v uredništvu Kocbekove revije Dejanje. Svoj prvi politični govor pa je imel 25. marca 1941, ko je jugoslovanska vlada podpisala pristop k trojnemu paktu Nemčije, Italije in Japonske.

"To je bilo tako pubertetniško junačenje. Kot mlad človek sem se, kar se bo vam čudno zdelo, poglabljal prav v teološko filozofijo in se nato s katehetom skregal čisto zaradi teoloških vprašanj,"je dejal za Playboy.

Rodil se je 4. avgusta 1922 očetu Ivanu Stanovniku , ki je bil pravnik in politik, in mami Anki , nečakinji nadškofa Antona Bonaventure Jegliča . Stanovnik je z družino živel v Ljubljani.

Janeza Stanovnika starejše generacije poznajo predvsem po političnem delu. Mlajšim je najbrž bližje njegova podoba - legendarni brki, ki so njegovo podobo krojili vse od leta 1941 in pomembno pripomogli k temu, da ga je marsikdo videl kot "očeta naroda".

Jeseni istega leta so ga Italijani zaprli. V zaporu si je začel puščati brke in ker je imel pri sebi rožni venec, je Italijane uspel prepričati, da je veren študent. Februarja naslednje leto so ga izpustili in pridružil se je partizanom. Tam je dobil partizansko ime Tine, opravljal pa je večinoma politične naloge in postal inštruktor izvršnega odbora OF za Notranjsko. Ko so ga poslali na Dolenjsko, je moral blažiti napetosti med krščanskimi socialisti in komunisti.

Spomladi leta 1943 so OF prevzeli komunisti. Oktobra istega leta je bil izvoljen za člana SNOO, februarja pa je postal komunist. Med aprilom 1944 in majem 1945 je deloval kot član pokrajinskega odbora za Primorsko. Osvoboditev Jugoslavije je dočakal v Beogradu.

Poročil se je z bolničarko Marjo in imela sta dva sinova. Končal je študij prava. Po vojni se je njegova kariera začela vzpenjati. A takrat mu je umrla soproga. "To je čas, ko so se vsi bali prihoda Rusov, meni je bilo pa čisto vseeno, če me naslednji dan ni več," je nekoč dejal. In v vsej vdanosti v usodo je na neki debati izustil, da je v Ameriki itak več socializma kot v Sovjetski zvezi. Zaradi tega so ga skoraj izključili iz partije in "nekoliko v poduk" poslali - v ZDA.

V začetku petdesetih let se je tako odselil v Združene države Amerike, kjer je postal ekonomski svetnik stalne misije FLRJ pri sedežu OZN v New Yorku. Štiri leta pozneje se je vrnil v domovino, kjer se je še naprej posvečal ekonomiji. Od leta 1958 je bil tudi zvezni poslanec. Imenovali so ga za direktorja Inštituta za mednarodno politiko in gospodarstvo v Beogradu. V istem obdobju se je tudi poročil z drugo ženo Dragico, s katero sta imela prav tako dva sinova.

1968 je odpotoval v Ženevo, kjer je bil začasno imenovan za sekretarja Ekonomske komisije OZN. V Ženevi je ostal 15 let, v tem času pa je imel skoraj vse čas naziv generalnega podsekretarja. Po upokojitvi leta 1982 se je vrnil v Ljubljano. Leta 1983 je dobil Kidričevo nagrado za delo Mednarodni gospodarski sistem.