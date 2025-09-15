Svetli način
Slovenija

Aktivni 90-letnik France Kresal: 'Letos sem tlakoval dvorišče'

Ljubljana, 15. 09. 2025 17.59 | Posodobljeno pred 1 uro

Tanja Volmut
12

Slovenija je lani izstopala med državami EU - in sicer po pričakovani višji življenjski dobi, so najnovejši podatki evropskega statističnega urada. Smo med 15-imi članicami Unije, v katerih je bila pričakovana življenjska doba višja kot leta 2023, najvišjo pa so zabeležili v Italiji, na Švedskem in v Španiji. France Kresal, ki biva v Domu starejših občanov v Šiški, je pred dobrim mesecem dopolnil 90 let in pravi: "V življenju ti nikoli ne sme biti dolgčas."

V Sloveniji je po podatkih Statističnega urada 1. januarja živelo 20.518 ljudi, starih od 90 do 99 let. Od tega 74 odstotkov žensk.

In ti, torej starejši od 90 let, predstavljajo točno en odstotek prebivalcev Slovenije. Največ, 1,3 odstotka, jih živi v goriški statistični regiji.

Pa 100-letniki? Vse več jih dočaka to starost. Če jih je bilo v Sloveniji ob osamosvojitvi 26, pred desetimi leti pa 236, je na začetku letošnjega leta pri nas živelo kar 388 prebivalcev starejših od 100 let. Spet velika večina žensk, kar 84 odstotkov.

Naša novinarka Tanja Volmut se je s Francetom Kresalom dobila v domu starejših v Šiški. France vsak dan prehodi več kilometrov. Gibanje je prvi pogoj zdravega življenja in starosti, pravi.

"Lahko pridem do Koseškega bajerja, pa še malo naprej, do živalskega vrta pa ne morem več. Je že malo predaleč," je pojasnil.

"Hrana je bila preprosta, ampak zdrava in domača. Nismo mogli biti predebeli, ker smo vse to morali pridelati, ker je bilo treba delati," je svoje prebavne navade v zgodnjih letih opisal Kresal.

A preden je šel v dom, je tudi "grešil":"In sem hodil v restavracijo jesti, in kaj sem jedel? Vsak dan dunajski zrezek in pomfrit," je pojasnil.

Poleti je tudi na vikendu - in kljub 90-im zelo aktiven: "Našega direktorja vprašam, če mi da dopust in reče: 'Da, seveda,' in sem prav vesel, če kaj naredim. Letos sem tlakoval dvorišče," je rekel Kresal.

To, da se tudi Slovenija stara, je evropski trend, življenjska doba je vedno daljša. Povprečje EU je 81,7, Slovenija izstopa z več kot 82 let starosti.

"Želimo pa si, da bi bila daljša življenjska doba tudi kakovostna, da ne bi bili osamljeni, ne bi bili siromašni, da bi imeli razvito socialno mrežo, dostop do zdravnika," je rekla Irena Žagar, predsednica društva Srebrna nit.

KOMENTARJI (12)

Sushilover
15. 09. 2025 21.18
+1
Izjemno simpatičen in vitalen 90 letnik. Škoda, de ne sobiva s svojo najbližjo žlahto, saj je čisto opravilno sposoben.
1 0
planetZ3
15. 09. 2025 20.44
-2
Tako je, če si v penziji od svojega 45. leta.
3 5
PoldeVeliki
15. 09. 2025 20.42
+8
Bravo Franci.
8 0
Betuul
15. 09. 2025 20.36
-1
gospod Kresal: glede tlakovcev? A drugač še kaj fušate na tlakovce! Bi rabil kolk na uro z malco vred
1 2
galeon
15. 09. 2025 20.24
+3
Ženska stara toliko kot ti, hodi v 4 nadstropje v stanovanja peš, ker ni dvigala. Skrbi sama zase. Ti pa rabiš domsko oskrbo in se delaš korajžnega.
6 3
Geres
15. 09. 2025 20.46
+3
Kot prvo, dvomim, da sta z gospodom Francem skupaj koze pasla, da ga kar tikate. Kot drugo, oglasite se, ko boste imeli 90 let. Sam iz podzemlja telefoni ne vlečejo.
4 1
galeon
15. 09. 2025 20.51
+0
Če rabiš dudo in pamperske samo povej. Dostava takoj.
1 1
Geres
15. 09. 2025 20.58
-1
Oh kako se imamo za pametne in zabavne. Pa uživajte in si talajte pluske. Vsako tele ima svoje vesele.
1 2
Geres
15. 09. 2025 20.22
+6
No to so izjeme, da so pri 90ih ne samo živi, ampak še tako vitalni. Z današnjim tempom je vprašanje, če bomo sploh do penzije prigurali, tukaj gre za generacije, kjer 40 let ni delal skoraj nihče.
7 1
periot22
15. 09. 2025 21.21
Geres ne sodi drugih po sebi moji starši so garali v službi in doma na kmetiji in se veliko takšnih zdaj se vam ne ljubi niti kuhat niti kositi okoli hiše ste leni se zagovarjate da nimate časa imate pa čas za lavfanje vsepovsod samo jamranje vas je!!!!!!!!!!!!!
0 0
HolopjeHitler
15. 09. 2025 20.20
-1
Kakšna sreča, da nas je Janša osvobodil nacikomunizma 1991. Tedaj je bila življenjska doba 10 let nižja in gospod bi bil že davno pod zemljo. Demokracija rešuje življenja, diktature morijo...
4 5
