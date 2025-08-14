Živo srebro na termometrih tudi danes 'v nebo', kakšen pa bo podaljšani konec tedna?

Pripeka in velika toplotna obremenitev – Slovenijo je zajel še en vročinski val. In vroč afriški zrak nam tudi podaljšani konec tedna ne bo prizanašal. Hudo vročino je pričakovati danes in v soboto, za kanček lažje se bo dihalo v nedeljo. Zaščita pred soncem je nujna, ne pozabite na zadosten vnos tekočine.

Najvišje dnevne temperature bodo danes od 30 do 34, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 36 stopinj Celzija. FOTO: AdobeStock icon-expand

Slovenija se kopa v soncu, pa tudi v vročini. Zelo visoke temperature je tako pričakovati tudi danes. Sončno bo, s temperaturami vse do 34, na Goriškem in v Slovenski Istri celo do 36 stopinj Celzija. Na Primorskem bo pihala šibka burja, v notranjosti Slovenije sredi dneva in popoldne šibak veter vzhodnih smeri, napovedujejo na Agenciji Republike Slovenije za okolje (Arso).

Poletno vreme z visokimi dnevnimi temperaturami se bo nadaljevalo do vključno sobote, ob koncu tedna pa se bo verjetnost za popoldanske plohe in nevihte povečala. V nedeljo bo vreme pod vplivom šibke hladne fronte, ki bo prinesla rahlo osvežitev.

Podoben bo tudi praznični petek – večinoma vroč in precej jasen, čez dan bo nato nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo še pihala šibka burja, v notranjosti Slovenije čez dan veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem ob šibki burji malo nad 20. Najvišje dnevne temperature pa se bodo gibale od 29 do 33, na Goriškem in Primorskem okoli 35 stopinj Celzija, na spletni strani napoveduje Arso.

Jugovzhod in osrednji del Slovenije še vedno obarvan oranžno

Sredi dneva in popoldne bo predvsem na Primorskem in ponekod v osrednji Sloveniji velika toplotna obremenitev. Za te dele države je za danes, petek in soboto še vedno razglašeno oranžno vremensko opozorilo, za preostale dele pa rumeno.

Oranžno vremensko opozorilo FOTO: Meteo.si icon-expand

V teh dneh še vedno velja oranžno opozorilo za veliko toplotno obremenitev na Primorskem in ponekod v osrednji Sloveniji.

Tudi v soboto bo dopoldne še povečini jasno in sončno, čez dan pa bo nekaj več kopaste oblačnosti. Predvsem v gorskem svetu bodo popoldne možne posamezne plohe in nevihte. "Ob morebitnih pohodniških turah ne pozabite na zadostno količino vode ter na zaščito pred soncem. UV indeks je v nižinah okoli 8, v gorah pa okoli 9," svetujejo na Arso. Še bo vroče, najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34, na Primorskem do 36 stopinj.

soboto popoldne v goratem svetu ni povsem izključena kakšna vročinska nevihta. FOTO: Iztok Sinček icon-expand

V nedeljo bo nekaj več spremenljive oblačnosti, predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji. Sredi dneva in popoldne se bodo v večjem delu države pojavljale krajevne plohe in nevihte. Ob tem se bo predvsem v notranjosti države nekoliko osvežilo, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Primorskem do 33 stopinj Celzija.

