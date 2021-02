Zjasnilo se bo, Arso opozarja: velika nevarnost snežnih plazov

Danes se bo od severozahoda počasi jasnilo, na jugu bo večino dneva pretežno oblačno. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od –1 do 4, na Primorskem do 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje, opozarjajo pa pred veliko nevarnostjo snežnih plazov v visokogorju. Vozniki, previdno na cesti, saj lahko zaradi temperatur okoli ledišča nastane poledica.

icon-expand Predvsem v visokogorju Julijskih Alp je velika nevarnost snežnih plazov, opozarja Arso. FOTO: Shutterstock V petek bo sprva pretežno jasno, sredi dneva se bo predvsem ponekod v notranjosti Slovenije prehodno pooblačilo. Burja na Primorskem bo prehodno nekoliko oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo od –14 do –6, v krajih z burjo okoli –2, najvišje dnevne od –6 do 0, na Primorskem okoli 4 stopinje Celzija. Predvsem v visokogorju Julijskih Alp je velika nevarnost snežnih plazov, opozarja Arso. Kakšni so obeti? V soboto in nedeljo bo pretežno jasno in mrzlo. Na Primorskem bo v soboto pihala zmerna do močna burja, ki bo v nedeljo oslabela, ponekod v notranjosti pa severovzhodni veter. Območje nizkega zračnega tlaka z vremensko fronto se je pomaknilo nad osrednji in vzhodni Balkan. Od severa doteka k nam mrzel in postopno bolj suh zrak. icon-expand