Zjutraj bo še hladno, a vreme bo tekačem naklonjeno

V soboto bo sonce posijalo okoli 11. ure. "Dnevni hod temperature bo razmeroma velik - zjutraj bo med 4 in 5, popoldne pa okoli 15 stopinj Celzija," napovedujejo na Agenciji za okolje.
V nedeljo zjutraj bo megle manj, tudi toplejše bo. "Kljub soncu, ki bo na tekače predvidoma posijalo že pred 10. uro, pa se bo ozračje počasneje grelo. V nedeljo zjutraj bo temperatura predvidoma okoli 6, popoldne pa med 12 in 13 stopinj Celzija. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri," še dodajajo.
Kakšen bo začetek prihodnjega tedna? V ponedeljek se bo od zahoda hitro pooblačilo, nekaj sonca bo še v vzhodnih krajih. V zahodnih krajih bo popoldne začelo rahlo deževati.
Prenos maratona si boste lahko v nedeljo od 8. ure dalje v živo ogledali tudi na naši spletni strani 24ur.com in VOYO ter na POP TV.
