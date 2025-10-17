Svetli način
Slovenija

Zjutraj bo še hladno, a vreme bo tekačem naklonjeno

Ljubljana, 17. 10. 2025 10.56

Ljubljanski maraton bo imel letos srečo z vremenom, napovedujejo na Agenciji za okolje. Sobotno jutro bo še megleno, v noči na nedeljo se bo pooblačilo, a udeležence bo že pred 10. uro, ko bodo že vsi tekači na progi, pozdravilo sonce.

Prvi tekači se bodo v nedeljo na 10-kilometrsko progo podali ob 8. uri, ob 9. uri bodo štartali še tekači na 21 in 42 kilometrov.
Prvi tekači se bodo v nedeljo na 10-kilometrsko progo podali ob 8. uri, ob 9. uri bodo štartali še tekači na 21 in 42 kilometrov. FOTO: Damjan Žibert

V soboto bo sonce posijalo okoli 11. ure. "Dnevni hod temperature bo razmeroma velik - zjutraj bo med 4 in 5, popoldne pa okoli 15 stopinj Celzija," napovedujejo na Agenciji za okolje. 

V nedeljo zjutraj bo megle manj, tudi toplejše bo. "Kljub soncu, ki bo na tekače predvidoma posijalo že pred 10. uro, pa se bo ozračje počasneje grelo. V nedeljo zjutraj bo temperatura predvidoma okoli 6, popoldne pa med 12 in 13 stopinj Celzija. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri," še dodajajo.

Kakšen bo začetek prihodnjega tedna? V ponedeljek se bo od zahoda hitro pooblačilo, nekaj sonca bo še v vzhodnih krajih. V zahodnih krajih bo popoldne začelo rahlo deževati.

Preberi še Vikend zapore v Ljubljani: zaprta tudi priključka z obvoznice

Prenos maratona si boste lahko v nedeljo od 8. ure dalje v živo ogledali tudi na naši spletni strani 24ur.com in VOYO ter na POP TV.

Skesanec na zaslišanju: Kavaški klan je koordiniral odvetnik

