Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Zjutraj je bilo topleje kot opoldne

Ljubljana, 12. 05. 2026 12.34 pred 33 minutami 1 min branja 5

Avtor:
N.L.
Zasneženo Pavličevo sedlo

Fronta, ki je dopoldne dosegla Slovenijo, je poleg padavin in vetra prinesla tudi občutno nižje temperature. V večjem delu države je bilo zjutraj celo topleje kot opoldne.

Ob 8. uri so bile temperature večinoma med 10 in 13 stopinj Celzija. V Ljubljani je bilo 12 stopinj Celzija, prav toliko tudi v Mariboru. V Kranju je bilo 9, v Novem mestu pa 13 stopinj Celzija. Še topleje pa ob morju, kjer je bilo 18 stopinj Celzija.

Dopoldne je državo od zahoda in severa prešla izrazito hladna fronta. Še pred 12. uro so bile temperature v večjem delu države občutno nižje in le še med 5 in 10 stopinj Celzija. V Ljubljani jih je bilo 7, v Mariboru 6, prav toliko v Kranju. V Novem mestu se je ohladilo za štiri stopinje, ob 11.30 so jih tam izmerili 8.

V Logarski dolini in Ratečah je temperatura padla na ledišče, na Krvavcu in Vršiču sta bili dve stopinji Celzija pod ničlo, na Kaninu je bilo minus pet stopinj Celzija.

Na Kredarici, kjer je snežna odeja debela 80 centimetrov, je v zadnjih 12 urah padlo 10 centimetrov snega. Na Kaninu je snega dobrega pol metra in osem centimetrov novega, kažejo podatki Arsa.

Preberi še Bodo ledeni možje res zamrznili maj in kakšno bo poletje?

Hladno bo sicer tudi sredino jutro, ko vremenoslovci napovedujejo temperature od minus ena do tri stopinje Celzija, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske lahko tudi okoli minus štiri.

vreme mraz temperature vremenska napoved

V prihodnjih dneh pričakujte zastoje: kdaj bo najhuje?

Konec srčkov, zvezdic, kvadratkov? Dve stranki v zaščito tajnosti glasovanja

24ur.com Nenavadno toplo jutro, sončno in vroče tudi v prihodnjih dneh
24ur.com Pomlad bo potrkala na vrata: prihodnji teden okoli 15 stopinj Celzija
24ur.com Najhladnejše jutro te jeseni prineslo slano, sledita občutna otoplitev in dež
24ur.com Sneg pobelil nekatere konce Slovenije, temperatura se spušča
24ur.com Prihodnji dnevi bodo v znamenju temperaturnega obrata
24ur.com Po nenavadno hladnem jutru se bo čez teden ogrelo nad 30 stopinj Celzija
24ur.com Najhladnejše jutro v zadnjih petih mesecih, kmalu sprememba vremena
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
VladaPada
12. 05. 2026 13.23
Mi ki zdaj sestevamo odstevamo se prestevamo grupiramo mahamo z repki in lajamo upamo na poplave da nam bo EU primaknila nekaj eurov v nas interventni proracun ki je prazen polav pa ni in to je se najvecja skoda. Potrews mora bit da bodo rusevina pa da vas bomo odkopavali iz parlamenta banda kleptomanska lazjiva. Madzari so imeli volitve pozneje in je novi predsednik vlade ze prisegel v komunjarski greznici pa se vedno nic a sprejemajo zakone in si delijo funkcijo po sistemo korupcije a obljubljali so da bodo korupcijo preganjali. To je vse potrebno razpodit se preden se sploh vlado sestavi in razdeli funkcije ker krafdli bodo vsi in to se vidi.
Odgovori
0 0
cekinar
12. 05. 2026 12.49
Čist normalno,saj danes goduje prvi od "ledenih"mož,gospod Pankracij,jutri Servacij,v četrtek pa še Bonifacij,pa še v petek in čez vikend vas bo Zofka tu pa tam malo polulala...
Odgovori
+4
4 0
wsharky
12. 05. 2026 12.49
še dobro da ne sneži, bi imel dars dodatno delo
Odgovori
+2
4 2
ZMERNI DESNIČAR
12. 05. 2026 12.46
a to je zdej normalno al ni ? da vem a moram bit paničen al ne ? a je to pre toplo al premrzlo za ta čas ? a je to del globalnega segrevanja al čisto normalno :)
Odgovori
+4
4 0
Rob123
12. 05. 2026 12.43
Novica dneva vreme
Odgovori
+1
2 1
asdfghjklč
12. 05. 2026 12.40
Uh, se bo treba preseliti v Pavličevo sedlo. Ali nekam, kjer je 365 dni v letu sneg.
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
Portal
Igralka Brianne Howey pričakuje drugega otroka
Zakaj "pridni otroci" pogosto potlačijo čustva
Zakaj "pridni otroci" pogosto potlačijo čustva
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
Noseča Nina Pušlar blestela ob Jakovu Jozinoviću
Noseča Nina Pušlar blestela ob Jakovu Jozinoviću
zadovoljna
Portal
Tako razkošno je Helena praznovala svoj rojstni dan
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, ovne čaka presenečenje v ljubezni
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, ovne čaka presenečenje v ljubezni
Krilo, ki je to pomlad osvojilo modne navdušenke
Krilo, ki je to pomlad osvojilo modne navdušenke
Zabaviščni park blizu Dunaja, za katerim norijo vsi Slovenci
Zabaviščni park blizu Dunaja, za katerim norijo vsi Slovenci
vizita
Portal
Padec ji je izmaličil obraz in ji za vedno spremenil življenje
Bolezen, ki ogroža milijone in lahko ogrozi tudi vas
Bolezen, ki ogroža milijone in lahko ogrozi tudi vas
Kardiologi opozarjajo: kuhajte doma in jejte počasneje
Kardiologi opozarjajo: kuhajte doma in jejte počasneje
Previdno: teh štirih pijač ne mešajte z zdravili
Previdno: teh štirih pijač ne mešajte z zdravili
cekin
Portal
Redka priložnost v Ankaranu: hišo sedaj ponujajo po nižji ceni
Očitno ne bo nič z nižjimi cenami na Hrvaškem
Očitno ne bo nič z nižjimi cenami na Hrvaškem
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Kaj skuhati za več dni, če imate na voljo le 10 evrov?
Kaj skuhati za več dni, če imate na voljo le 10 evrov?
moskisvet
Portal
Ujeta skupaj: Lindsey Vonn in mladi smučar sprožila val govoric
To je ključna sestavina vašega piknika
To je ključna sestavina vašega piknika
Luka Dončić pojasnil, zakaj letos ne bo igral za Slovenijo
Luka Dončić pojasnil, zakaj letos ne bo igral za Slovenijo
Dramatičen prizor: motor obvisel s semaforja nad križiščem
Dramatičen prizor: motor obvisel s semaforja nad križiščem
dominvrt
Portal
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Ali med prenovo ponudite mojstrom kavo? Odgovor veliko pove o vas
Ali med prenovo ponudite mojstrom kavo? Odgovor veliko pove o vas
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
okusno
Portal
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Prihaja ohladitev: 5 enolončnic, ki pogrejejo in nasitijo
Prihaja ohladitev: 5 enolončnic, ki pogrejejo in nasitijo
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
voyo
Portal
Kavarna na Balkanu
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699