Zjutraj je bilo topleje kot opoldne

Ob 8. uri so bile temperature večinoma med 10 in 13 stopinj Celzija. V Ljubljani je bilo 12 stopinj Celzija, prav toliko tudi v Mariboru. V Kranju je bilo 9, v Novem mestu pa 13 stopinj Celzija. Še topleje pa ob morju, kjer je bilo 18 stopinj Celzija.

Dopoldne je državo od zahoda in severa prešla izrazito hladna fronta. Še pred 12. uro so bile temperature v večjem delu države občutno nižje in le še med 5 in 10 stopinj Celzija. V Ljubljani jih je bilo 7, v Mariboru 6, prav toliko v Kranju. V Novem mestu se je ohladilo za štiri stopinje, ob 11.30 so jih tam izmerili 8.

V Logarski dolini in Ratečah je temperatura padla na ledišče, na Krvavcu in Vršiču sta bili dve stopinji Celzija pod ničlo, na Kaninu je bilo minus pet stopinj Celzija.