Žlak ne bo več na čelu SDH, mandat končuje predčasno

Nadzorni svet (NS) Slovenskega državnega holdinga (SDH) je s predsednikom uprave Janezom Žlakom sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata, so sporočili z SDH. "Mandat mu preneha z 31. avgustom 2022, s tem je zagotovljeno tudi nemoteno poslovanje in sprejemanje odločitev," so dodali.

NS SDH se je predsedniku uprave zahvalil za dobro opravljeno delo v času opravljanja funkcije in mu zaželel nadaljnje uspešno delo na njegovi poslovni poti. Nominacijski komisiji NS pa so naložili, da izvede vse potrebne aktivnosti za imenovanje novega predsednika uprave SDH skladno z veljavno zakonodajo.

Žlak je po sklenitvi sporazuma povedal: "SDH sem vodil skozi hitro spreminjajoče se gospodarske razmere, ki so vplivale na rezultate upravljanja portfelja SDH, vendar smo kljub zahtevnim okoliščinam uspeli izpolniti pričakovanja in preseči postavljene cilje upravljanja v letu 2021. Prek izdanih priporočil, priročnika za nadzorne svete in posodobitev kodeksa upravljanja smo v zadnjem obdobju bistveno nadgradili in izboljšali prakse korporativnega upravljanja, prav tako pa prek izraženih pričakovanj v LNU družbe spodbujali k trajnostnemu poslovanju in zeleni transformaciji. Izpeljali smo tudi pomembne projekte na področju strategije turizma in z odločitvami podpirali strateške družbe pri uresničevanju svojih ciljev."

Kot je dodal, verjame, da ima institucija močne strokovne temelje za nadaljnji razvoj in uspešnost upravljanja ter da so zagotovljeni primerni pogoji za nadaljnje dobro delo uprave. "Ob zaključevanju mandata se za sodelovanje zahvaljujem vsem najpomembnejšim deležnikom SDH, s katerimi smo ves čas gradili konstruktivne odnose in jih vključevali v naše delo," je zaključil Žlak.