Zlata čebela – nova državna nagrada

Nagrada zlata čebela bo najvišja državna nagrada za izjemne dosežke na področju zaščite čebel in drugih opraševalcev ter za ozaveščanje o njihovem pomenu za trajnostno kmetijstvo, zagotavljanje prehranske varnosti, ohranjanje narave in njene biotske raznovrstnosti, kulturne dediščine ter zdravja ljudi, je ob obravnavi predloga v torek dejal minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek.

Kandidate za nagrado bodo zbrali na podlagi javnega poziva za podelitev nagrade, ki ga bo objavilo kmetijsko ministrstvo. Nagrado za posamezno leto bodo podelili za zaključen projekt z enega od naštetih področij, ki bodo potekali tako, da se bo vsako izmed njih ponovilo na tri leta po vrstnem redu: promocija čebel in drugih opraševalcev, ohranjanje čebel in drugih opraševalcev ter raziskave o čebelah in drugih opraševalcih.

Sredstva za dodeljevanje nagrade in delo odbora bo zagotovil državni proračun. Nagrajenec bo prejel denarno nagrado in listino. Višino denarne nagrade bo določil odbor, pri čemer višina ne bo smela preseči 70 odstotkov sredstev, namenjenih za dodeljevanje nagrade in delo odbora.