Zlata lisica: z izkupičkom zadovoljni gostinci in hotelirji

Mariborčanom je uspelo premagati vreme in izpeljati 55. Zlato lisico. Ta je privabila okoli 6000 gledalcev, skupaj si je tekmi v dveh dneh ogledalo 11.000 ljudi. Kljub pomladnim temperaturam sta se štajerska trma in znanje znova izkazala, proga je zdržala. Na račun Zlate lisice pa so zadovoljni tudi gostinci in hotelirji.