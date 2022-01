Turistični delavci v Kranjski Gori zadovoljni tudi ob 'lisičjem' koncu tedna

Smučarske proge v Kranjski Gori so bile zasedene od zgodnjih jutranjih ur. Tradicionalno je navdušencev nad vijuganjem po belih strminah več ob sončnih dneh, a vsi skupaj so zadovoljni že, da lahko pozimi, ko so sedežnice obstale, zdaj spet uživajo v zdravi rekreaciji.

Zadihali pa so tudi hotelirji, ki so mesece zaprtja izkoristili za obnovitvena dela, da bi lahko gostom za njihov denar ponudili maksimalno udobje. "Naša zasedenost se giblje med 70 in 80 odstotkov, čez vikende pa pridejo te številke celo do 100, še vedno pa je največji delež gostov tukaj iz Slovenije," razlaga vodja tamkajšnega hotela Ramada Resort Aida Kadič.

Žal v letošnji sezoni zaradi zasedenosti med gostjami ni bilo alpskih smučark, udeleženk Zlate lisice. S selitvijo tekme iz Maribora v Kranjsko Goro je bilo ob številnih rezervacijah nemogoče zadostiti izjemno strogim protokolom Mednarodne smučarske zveze (FIS), bela karavana mora namreč živeti v mehurčku. A po drugi strani že dejstvo, da gre slika s tekme svetovnega pokala v svet, predstavlja promocijo kraja, ki je ni možno kupiti.