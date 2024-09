'Potrebujemo prijatelje, ne pomilovanja'

September je mesec, ki mineva v znamenju zlate pentljice, simbola otrok, ki se borijo z rakavimi obolenji. Opozarja, da prav vsakdo lahko malo pomaga pri boju s to boleznijo. Mladi, ki so preboleli raka ali pa ga prav zdaj prebolevajo, namreč pravijo, da nas potrebujejo. Ko se vračajo v šolo ali ko hodijo po cesti, včasih namreč čutijo, da se ljudem okoli njih smilijo in da mnogi ne vedo, kako naj se pogovarjajo z njimi. Pravijo, da potrebujejo prijatelje, ne pomilovanja.