Zlata priložnost za trenutke, ki zbližujejo v prazničnem sijaju penin Jeruzalem Ormož

V ta najpomembnejši mesec v letu na domači trg vstopajo z dvema novostma: pred kratkim so v sodelovanju z Lidl Slovenija predstavili novo penino "Gold Edition", celotno linijo vin in penin Jeruzalem Ormož pa so posodobili z osveženo grafično celostno podobo in novim sloganom Izbira je tvoja.

Gold Edition: Lidlova nova penina v čarobnosti praznikov Nova penina Gold Edition "blanc de blancs" je ustvarjena iz belega grozdja sort chardonnay in beli pinot, pridelanih iz grozdja trt, ki so svoje korenine pognale na s soncem obsijanih ormoških gričih vinske kleti Puklavec Family Wines. Odseva zgodovino in tradicijo družine Puklavec ter je simbol mojstrstva slovenskega vinarstva. In prav to tradicijo lahko že na prvi pogled opazimo, ko v roke primemo steklenico penine Gold Edition. Kot poklon tradicionalni pridelavi vina jo namreč krasi zlata ilustracija, ki prikazuje ročno trgatev.

Jeruzalem Ormož z novim sloganom: duhovito, spogledljivo, optimistično Praznične penine Jeruzalem Ormož, ki vključujejo penino Sec, Muškatno penino in penino Brut, zdaj nosijo osveženo vizualno podobo. Z novim sloganom "Izbira je tvoja!" ljubiteljem žlahtne kapljice sporočajo, da sami prevzamejo pobudo pri odločanju ne le pri izbiri vina, temveč tudi na splošno v življenju. Življenje je namreč odvisno od odločitev, ki jih sprejemamo. Edino pravilo je, da sledite svojemu srcu. Zaprite oči in začutite zgodbo, ki vam jo pripoveduje vsaka steklenica. Raziskujte, eksperimentirajte in zaupajte svojim brbončicam. Pri (penečih) vinih ne gre za sledenje togim smernicam, temveč za potovanje do samoodkrivanja, potovanje do okusa in čustev. Gre za slavljenje raznolikosti vina in edinstvenosti vsakega posameznika. Vinska klet tako sporoča, da zaupate svojim lastnim željam in besedo vino ali penina raziskujete pod svojimi pogoji.

December je mesec penečih vin Globalna priljubljenost penečih vin raste iz leta v leto, zato jim tudi v ormoški kleti namenjajo vse več pozornosti. Pravijo, da je vrhunec sezone zagotovo praznični december, zato se ta mesec proda tudi največ penin. Največjo rast prodaje penečih vin opažajo v Sloveniji in na Hrvaškem, vse več zanimanja pa prihaja tudi iz njihovih obstoječih izvoznih trgov, kot so Nizozemska, Ukrajina, Velika Britanija in Bosna in Hercegovina.

