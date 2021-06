Zlata Slavonija na Hrvaškem – skriti dragulj narave za pravi aktivni oddih

Ko se odpravite v eno izmed slavonskih vasi kot je Novo Zvečevo, vam bo že na poti tja jasno, da se odpravljate na pravi oddih. Oddih od vsega . Našli ste pravo naravo, mir. Tukaj boste prej srečali manjše prebivalce gozdov kot drug avto na cesti. Čudovite hiše za najem nudijo res bogato ponudbo, od zasebnega wellnessa in bazenov do lastnih sproščujoče narave.

Spoznajte Naravni park Papuk

Najpomembnejša naravna znamenitost je Naravni park Papuk, gričevnato in gorsko območje, ki se razprostira nad Požeško-slavonsko in Virovitiško-podravsko županijo. Njeno površino 336 km2 zaznamujejo geološka in biološka raznovrstnost ter dragocena kulturna in zgodovinska dediščina. Prav zato je Naravni park Papuk član evropske in svetovne mreže geoparkov ter prvi geopark na Hrvaškem pod Unescovo zaščito. Izberite sprehod, pohodništvo, kolesarjenje ali tek, v bližini Velike pa poiščite skale Sokoline in preizkusite športno plezanje.

Aktivne počitnice v osrčju narave

Vsi, ki si želite aktivnih počitnic, adrenalina in zabave, lahko svoje spretnosti preizkusite na dveh vrhunsko opremljenih poligonih v Adrenalinskem parku Duboka, prav tako blizu Velike. Prvi je namenjen starejšim in je sestavljen iz 12 elementov, vključno z zipline-om, bolj previdni otroci pa lahko preizkusijo poligon z 9 elementi. Plezanje po umetni skali, tek po lesenih gobah, obešanje med drevesi, prečkanje lesenih visečih mostov, mreže, zipline in peščica drugih izzivov bodo popestrili vaše počitnice v Slavoniji. Kot del adrenalinske ponudbe je tudi kamp, ​​kjer lahko svoj oddih podaljšate čez noč.