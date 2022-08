Zlati 50. Praznik terana in pršuta vabi na Kras

Praznik terana in pršuta praznuje zlati jubilej. Skoraj dva meseca dogajanja bo vrhunec doseglo med 12. in 14. avgustom z Rockom na Krasu, kronanjem nove kraljice terana, razglasitvijo najboljših teranov in tradicionalno povorko v Dutovljah.

Jubilejno praznovanje izpostavlja vse najvidnejše mejnike preteklih praznovanj: zgodbo bogate tradicije v dokumentarcu, kronanje nove kraljice terana, podelitev priznanj najboljšim teranom, nedeljsko povorko, Rock na Krasu. Novost letošnjega leta je obogateno, skoraj dva meseca trajajoče dogajanje in pestrejši nabor lokacij: poleg Bunčetove domačije in prireditvenega prostora v Dutovljah bodo dogodki gostovali tudi v Tomaju, Sežani, Lipici, Štanjelu in Rodiku ter pri izbranih ponudnikih, ki bodo degustacijska doživetja na kraških domačijah KRAS PASS Gourmet oplemenitili s kulturnimi dogodki. Raziščite program ; vabimo vas, da skupaj praznujemo zlatih 50!

icon-expand Praznik terana in pršuta praznuje zlati jubilej. Skoraj dva meseca dogajanja bo vrhunec doseglo med 12. in 14. avgustom. FOTO: Marko Pleterski Visit Kras

Zlatih 50 za pristno doživetje Krasa! Program 50. Praznika terana in pršuta je načrtovan tako, da si vsak lahko sestavi eno-, dvo- ali tridnevni izlet, največji zanesenjaki pa kar cel teden dopusta, povezanega s teranom in pršutom. Ogledi številnih znamenitosti bodo brezplačni: voden ogled Bunčetove domačije, Pepinega vrta in Spominske soba Borisa Pahorja v Dutovljah, Mitskega parka Rodik, Kobilarne Lipica, izjemoma boste lahko vstopili v največji pršutarni na Krasu – KRAS v Šepuljah in Pršutarno Lokev na Krasu (vas Lokev pri Sežani). Tudi vstop na prizorišče bo v nedeljo, ko na prazniku pričakujemo največ obiskovalcev, prost. Za več informacij: Koledar dogodkov .

icon-expand Jubilejno praznovanje izpostavlja vse najvidnejše mejnike preteklih praznovanj, novost letošnjega leta je obogateno dogajanje in pestrejši nabor lokacij. FOTO: Marko Pleterski Visit Kras

Če želite doživeti Kras v gibanju, se na pristno doživljanje Krasa lahko podate na kolesarjenje S kolesom na teran in pršut, na Walk & Taste degustacijske pohode po Teranovi krožni poti ali obiščete odprte kleti ponudnikov. Pri načrtovanju obiska ne pozabite na številne razstave, degustacijske in ustvarjalne dogodke. Praznik terana in pršuta je praznik za vso družino. Posebne pozornosti bodo deležni najmlajši, ki jih pričakuje Otroški praznik . Postali bodo lahko Mali šefi Krasa, med zlatim koncem tedna bodo za zabavo otrok skrbela številna društva iz občine Sežana z delavnicami, animacijami, zabavo v gibanju in kraškimi igrami.

icon-expand Kraljica terana Nuša Živec bo v okviru zlatega praznika predala krono novi kraljici. FOTO: Marko Pleterski Visit Kras

Zlatih 50 z odlično glasbo! Petkov Rock na Krasu 12. avgusta bo na prireditveni prostor v Dutovljah pripeljal eno najbolj zaželenih slovenskih skupin MRFY, prepevali boste lahko tudi s skupinama Zmelkoow in HeaveniX. Sobotno zabavo, 13. avgusta, bosta odprli glasbeni skupini Venera in Prelom. Na odru se bodo zvrstili še Tulio Furlanič & Kamnolomi in De Peachkiss, pa tudi skupina Kingston.

icon-expand Vse dni vrhunca 50. Praznika terana in pršuta bo spremljala odlična glasba! FOTO: Marko Pleterski Visit Kras

Družinska nedelja, 14. avgusta, bo v znamenju tradicionalne povorke. Godbeni pozdrav bo letos bistveno glasnejši, saj se bodo Kraški pihalni godbi in povirskimi mažoretkam pridružili še Brkinska godba 2000 in Prvačka pleh muzika. Nastopile bodo številne folklorne skupine, Kraška harmonika, Godba Salež, za večerno zabavo pa bodo poskrbeli Dejan Dogaja & bend ter Čuki. Do zaključka 50. Praznika terana in pršuta bodo degustacijska doživetja KRAS PASS Gourmet na izbranih domačijah oplemenitili primorski glasbeniki. Celoten program najdete na www.teraninprsut.si .

icon-expand Praznik terana in pršuta je praznik za vso družino. Posebne pozornosti bodo deležni najmlajši, ki jih pričakuje Otroški praznik. FOTO: Marko Pleterski Visit Kras

Teran, pršut in kulinarična razvajanja Zlati 50. Praznik terana in pršuta se osredotoča na svoja aduta tudi s kulinarično ponudbo: na stojnicah se bodo predstavili kraški vinarji in ponudniki mesnin, sirarji, čebelarji in domača obrt. Obiskovalci bodo imeli priložnost poskusiti najboljše terane, okusiti pršut različnih pršutarjev, gostinci na prizorišču bodo ponudili domače kraške jedi kot so jota, štruklji, testenine in njoki s kančkom terana in feto pršuta ... Izberete lahko degustacije v odprtih kleteh, malo šolo vina, se bolje spoznate z izvrstnimi kraškimi peninami ter ob glasbi uživate na degustacijskih doživetjih KRAS PASS Gourmet s kulturnim programom. Ste že raziskali kulinarična doživetja ? Vabljeni na Kras, praznujmo zlatih 50!

icon-expand Zlati 50. Praznik terana in pršuta se osredotoča na svoja aduta tudi s kulinarično ponudbo. Vabljeni na Kras, praznujmo zlatih 50! FOTO: Marko Pleterski Visit Kras