Zlati red za zasluge sta prejela Anica Mikuš Kos in Sandi Curk

"Anica Mikuš Kos je bila v času poklicne kariere predstojnica Oddelka za otroško psihiatrijo Pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ter raziskovalka na Inštitutu za filozofijo in sociologijo Univerze v Ljubljani. Hkrati je vodila Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani. Ukvarjala se je s področjem kliničnega dela z otroki, mladostniki in starši, z žrtvami travm v otroštvu, z varstvom duševnega zdravja otrok v šolah in skupnostih, s preprečevanjem psihosocialnih motenj pri otrocih ter s promocijo duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Delovala je tudi kot strokovna vodja mladinskega zdravilišča Debeli rtič in raziskovalka na Inštitutu za politične študije na Univerzi Johnsa Hopkinsa v Baltimoru v Združenih državah Amerike," so zapisali v obrazložitvi in dodali, da je leta 1992 s somišljeniki na njeno pobudo ustanovila Slovensko fundacijo, ki se je kasneje preimenovala v Slovensko filantropijo, Združenje za promocijo prostovoljstva.

Tudi po upokojitvi svoj čas in pozornost namenja otrokom, predvsem tistim, ki so jih prizadele vojne in naravne nesreče. Svoje znanje je delila tudi v tujini, kjer še vedno pripravlja ter izvaja psihosocialne programe za učitelje, programe duševnega zdravja za zdravstvene delavce, razvija prostovoljsko delo v okviru šol in storitve duševnega zdravja za prizadete otroke. Ob tem je napisala še več knjig in za svoje izjemno delo prejela številne nagrade, priznanja in odlikovanja.