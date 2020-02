Zlatki Olah zaradi deložacije 58.680 evrov odškodnine

Olahova je bila ves čas prepričana, da je pred petimi leti neupravičeno izgubila svoje stanovanje v Luciji. Piransko okrajno sodišče je takrat namreč njeno trisobno stanovanje zaradi 4500 evrov dolga prodalo na dražbi. Stanovanje je bilo prodano za 80.000 evrov, čeprav naj bi bilo vredno nekaj več kot 100.000 evrov.

Primorka se je maja 2016 s hčerko in vnukoma zaprla v stanovanje in grozila z eksplozijo, leta 2018 pa je ob premestitvi sodnice Tine Benčič na koprsko sodišče začela proteste pred poslopjem sodišča. Prav Benčičevo je namreč krivila za deložacijo, saj bi po mnenju Olahove lahko prodala garažni boks, ki je bil ocenjen na dobrih 16.000 evrov, pa je namesto tega prodala stanovanje in garažo.