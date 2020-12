Zlatko uspel s pritožbo na upravnem sodišču

Raper Zlatan Ćordić, bolj poznan kot Zlatko, je zmagal na Upravnem sodišču v Novi Gorici. To je namreč odpravilo odvzem kulturnika, ki ga je odredilo ministrstvo za kulturo. Zlatko je ob tem dejal, da "moj primer ni le moj, temveč je primer vseh tistih, ki želijo misliti, ustvarjati in živeti svobodno."

icon-expand Zlatko, Julijan Mak FOTO: Miro Majcen

Raperja Zlatka Ćordićaje ministrstvo za kulturo konec novembra izbrisalo iz razvida samozaposlenih v kulturi. Čeprav je imel odločbo o veljavnosti statusa do sredine leta 2022, je ministrstvo ocenilo, da ne izpolnjuje več pogojev, saj naj bi preveč svojega časa namenjal aktivnostim, ki niso povezane z opravljanjem kulturne dejavnosti. Zlatko razloge za odločitev ministrstva vidi v svojem aktivizmu in glasnem nasprotovanju vladni politiki. Zadeva se je stopnjevala tudi na strankarskih medijih in družbenih omrežij. A, kot je že takrat napovedal Zlatko, da se bo pritožil, je tokrat očitno uspel. Na Facebooku je objavil, da mu je odvetnik Dino Bauksporočil novico – Upravno sodišče je odločilo, da je bil odvzem statusa kulturnika protipraven in odločbo ministrstva odpravilo in to po hitrem postopku. Kot je še zapisal, naj ministrstvo za odziv sploh ne bi prosili, ker je bila ta odločba, že na pogled pomanjkljiva in protipravna. Na odziv ministrstva še čakamo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zlatko je še zapisal, da mu je žal vseh tistih, ki so se veselili diktatorskih potez trenutne vlade. »Vaša sreča je kratka in izvira iz lastne nesreče in nezadovoljstva, ki pa nima nobene povezave z menoj ali z mojim ustvarjanjem,« je zapisal. Pozval je še, da naj se vsi zavedajo odgovornosti in državljanske dolžnosti, in se udeležijo naslednjih volitev. »Torej naš kritičen odnos do njihovega neuspešnega dela nikakor ni napad zoper države, temveč zaščita skupne prihodnosti,« je še dodal in zaključil, da bo še naprej delal in ustvarjal, kot je do sedaj.

Nenošnja mask, družbeni aktivizem in nov album Zlatko razloge za odločitev ministrstva vidi v svojem aktivizmu in glasnem nasprotovanju vladni politiki. V zadnjem času je namreč eden od vidnejših protestnikov proti ukrepom vlade. Pred dnevi so nanj leteli očitki zaradi sledenja direktorju NIJZ na ljubljanskih ulicah. Med zastavljanjem vprašanj o ukrepih zoper epidemijo je Kreka snemal, video pa nato objavil na Facebooku. NIJZ je dogodek obsodil in ga prijavil pristojnim oblastem, Ćordić pa se je Kreku opravičil. Na enem od petkovih protestov pa je Zlatko vzel kamero snemalcu ekipe Nova24 in od njega zahteval, naj posnetek izbriše. V zvezi s tem je danes pojasnil, da je po sedmih mesecih blatenja in diskreditiranja svojega imena res naredil korak predaleč. Na svoje ravnanje ni ponosen, še pravi, kazen pa je plačal takoj.