Zlatkov odvetnik pred zaslišanjem: Zaupam v neodvisnost sodstva

Sluga je pred zaslišanjem še dejal, da Policija predstavlja drugo vejo oblasti, vzporedno s to vejo in v funkciji kontrole te izvršilne veje oblasti pa je sodna veja oblasti: "Ta bo danes pokazala, kako je treba razumeti ustavo in kako je treba razumeti zakon. To je moje pričakovanje in globoko upanje."

Njegov odvetnik David Sluga je pred zaslišanjem dejal: "Zaupam v pravno državo in v neodvisnost slovenskega sodstva." Glede očitkov zoper Ćordića je njegov odvetnik dejal, da so ti neutemeljeni, podrobnosti pa ni želel komentirati. Kot je dejal že pred tem, pa po privedbi k sodniku pričakuje Ćordićev izpust.

Pred preiskovalnega sodnika bo kasneje danes stopil tudi organizator torkovega protesta proti pogoju PCT in proti vladi Zoran Stevanović, pri katerem so danes potekale tudi hišne preiskave. Kot so potrdili na GPU, so preiskovalci NPU pri enem od pridržanih osumljencev izvedli dve hišni preiskavi.

Na GPU so pojasnili, da je zaradi velike količine nepregledanih posnetkov, kratkega časovnega roka za izvedbo vseh operativnih ukrepov, kot posledica odrejenega pridržanja in zagotovitve zadostnega števila števila policistov za varno in strokovno izvedbo nujnih preiskovalnih dejanj (hišnih preiskav), zbiranja obvestil ter pisanja zaključnih dokumentov, kot so pobuda za izdajo odredb o hišnih preiskavah in za pregled nosilcev elektronskih podatkov ter kazenska ovadba, vodenje preiskave prevzel NPU. V njej pa še vedno sodelujejo tudi ljubljanski in kranjski kriminalisti Uprave kriminalistične policije.