Zlato je dokazano varna naložba

V zadnjem letu je cena zlata doživela opazen porast, in presegla 35 odstotkov, kar je posledica globalne negotovosti, inflacijskih pritiskov in naraščajočega povpraševanja po varnih naložbah.

Vsak nihaj cene navzdol je zagotovo dobra priložnost, da vsaj del prihrankov zavarujete z zlatimi palicami ali kovanci. Ko se odločite za naložbo v zlato, se torej odločite za enega najbolj varnih investicijskih sistemov. Da se zadovoljijo tako različne investicijske potrebe kot tudi zbirateljske želje, se zlato za naložbene namene ponuja v različnih oblikah. Goldman Graff na primer ponuja nabor zlatih kovancev in palic iz priznanih kovnic kot so Argor Heraeus in Valcambi iz Švice, Austrian Mint in Philoro iz Avstrije ter drugih certificiranih kovnic, ki so vse članice prestižnega združenja London Bullion Market Association (LBMA), ki je referenca za določanje najvišjega svetovnega standarda Good Delivery.

Dokazano varna naložba

Zlato je zgodovinsko dokazano naložbena alternativa, ki deluje kot varovalo pred finančno nestabilnostjo. To opažajo tudi v podjetju Goldman Graff, ki je odprlo vrata investitorjem, ki iščejo profesionalen pristop in konkurenčne cene, predvsem pa dolgoročno varno naložbo. Zlato so odkrili že številni, saj se v negotovih časih vedno znova pokaže kot dobra odločitev, če želimo zavarovati prihranke in oplemeniti finančni portfelj.

Fizično zlato je trdnost dokazalo tudi ob zelo močnem ameriškem dolarju in večletnih visokih donosih. Fed je začel zniževati obrestne mere in vrednost ameriškega dolarja se ohlaja, in za zlato je nastopil čas, da zablesti, kot se je že zgodilo v državah, kot so Argentina, Japonska, Kitajska, Južna Afrika in druge. Analitiki napovedujejo, da bo povpraševanje po zlatu v prihodnje ostalo, tudi zaradi padanja donosnosti delnic. Ne nazadnje je nakup zlata kot dobre naložbene poteze dokazljiv.

Ne le vlagatelji, države še naprej povečujejo zlate rezerve.