Zlato je doseglo osemmesečni maksimum! Naučite se trgovati s ceno zlata

Brezplačen vodnik "Kako trgovati s ceno zlata na spletu" prenesite tukaj.

Trgovci z zlatom vedo, da je trenutna volatilnost trga prednost za ceno zlata. Na rast cen pa znatno vpliva tudi sezonsko povpraševanje po zlatu. Za trgovce z zlatom sta v letu najpomembnejša dva dogodka, in sicer kitajsko novo leto, ki se prične 22. januarja ter indijska sezona porok, ki se prične decembra, traja pa do februarja.

Kitajska je največja porabnica zlata na svetu, kitajsko novo leto pa je tradicionalno čas, ko veliko ljudi kupuje zlato in takrat je povpraševanje po tej kovini največje. Indija je druga največja porabnica zlata na svetu in med sezono porok, vključno s festivalom Diwali, se močno poveča povpraševanje po zlatu, predvsem po zlatem nakitu.

Drugi dejavnik, ki trenutno podpira ceno zlata je dolar, ki vztrajno pada, odkar je septembra lani dosegel višek. Večina analitikov pričakuje, da bo dolar letos še padal.

Brezplačni vodnik "Kako trgovati s ceno zlata na spletu" prenesite tukaj.

Viri: Platforma MT4, Goldhub

CFD-ji so zapleteni in zelo špekulativni instrumenti, pri katerih obstaja veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda. Razmislite, ali razumete, kako delujejo CFD-ji in ali si lahko privoščite visoko tveganje za izgubo celotnega vloženega kapitala. Ne pozabite: izgubite lahko vse, vendar ne več od stanja na vašem računu za trgovanje. 84% računov majhnih vlagateljev na drobno izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku. Ti produkti morda niso primerni za vse stranke, zato zagotovite, da razumete tveganja in poiščite neodvisen nasvet. Če bi nadaljevali z investicijo v virtualno valuto CFD upoštevajte, da so vrednosti izredno spremenljive in lahko predstavljajo velike izgube v zelo kratkem časovnem obdobju. To gradivo ne predstavlja ponudbe ali napeljevanja k nakupu kateregakoli finančnega instrumenta. Fortrade ne sprejema odgovornosti za uporabe teh informacij in za morebitne posledice. Ne podajamo zagotovil ali jamstev glede točnosti ali popolnosti teh informacij; posledično vsaka oseba, ki sprejema odločitve na podlagi teh informacij, to počne na lastno tveganje. Informacije na tej strani niso naslovljene na prebivalce ZDA, ali Belgija ter niso namenjene za distribucijo ali uporabo s strani katerekoli osebe v katerikoli državi ali pristojnosti, kjer bi bila takšna distribucija ali uporaba v nasprotju z lokalnimi zakoni ali predpisi.





Naročnik oglasa je Fortrade Ltd.