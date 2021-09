Mesec september je po vsem svetu namenjen ozaveščanju o raku v otroštvu in pri mladih ljudeh. Simbol, zlata pentlja, saj so otroci dragoceni kot zlato, je prepoznaven po vsem svetu. V petek so si jo v podporo vsem junakom in njihovim družinam nadeli tudi slovenski odbojkarji, ki se v Ostravi pripravljajo na izločilne boje evropskega prvenstva.