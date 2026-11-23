Tisti, ki ga imajo najraje, so mu očitno vse odpustili in ga sprejeli z odprtimi rokami. Delničarjih podjetja Nvidia namreč. Delnice so na borzi takoj poskočile. To je bila odlična novica za vlagatelje, kajti do zdaj je bil november za lastnike delnic precej turoben mesec – večinoma so vsi izgubili okoli desetino premoženja. Hkrati so bile manj vredne kriptovalute in celo zlato. Kako se torej v teh dneh splača varčevati?