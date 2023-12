Zlepljene trepalnice, otečene veke in zelene obrvi

Modni trendi narekujejo dolge, goste trepalnice, a te so velikokrat preveč obtežene in pregoste. Kreativni moto Karmen Ferkaš, prejemnice več mednarodnih nagrad za podaljševanje trepalnic je – manj je več. "Vseeno mora izgledati naravno, da se ne opazi, da so trepalnice podaljšane. Velikokrat pa stranke zanese. Vedno si želijo več in več – se navadijo nekega videza in si želijo malo daljše, malo večje, ampak takrat jih je treba ustaviti, ker si želimo, da njihove trepalnice ostanejo zdrave," pojasnjuje.

A črni trg cveti. V popoldanskem času, v stanovanjih, v garažah, "ne uporabljajo certificiranih materialov, ne lepi se pravilno. Pojavljajo se kitajski proizvodi in potem pride do alergijskih reakcij, ker materiali niso varni. Lahko pride do opeklin očesa."

Maja Ložar s Fakultete za aplikativne vede pa pravi, da se srečujejo z bakterijami, ki se zaredijo na trepalnicah, saj jih stranke "ne čistijo dosledno s pripomočki, raznimi čopiči, ki so temu namenjeni".

Ne le opekline, neustrezna lepila in UV-lučke; zaradi nestrokovnega vrisovanja obrvi in slabih materialov imajo stranke namesto črnih lahko "zelene in vijolične obrvi", pravi Ložarjeva. Prav tako je, kot opozarja dermatovenerolog Borut Žgavec, vse več poškodb nohtne plošče: "Pogosto so spremembe na nohtih posledica nepravilne manikure, pedikure oziroma uporabe teh pripravkov. Pride lahko do poškodbe tudi živih celic, iz katerih nohtna plošča nastane."

Za lepšo kožo tudi po zdravila na črni trg

Retinoidi, ceramidi, hialuronska kislina – aktivne snovi, ki ohranjajo vlažnost kože, upočasnjujejo staranje, zmanjšujejo akne.

A dejstvo je, pravi Žgavec, da zdrava koža ne potrebuje veliko. Zgolj redno čiščenje in zaščito proti soncu, ki je največji sovražnik naše kože. Opaža pa, da kreme, ki se jih pri nas dobi zgolj na recept, saj vsebujejo sestavine, ki imajo lahko resne stranske učinke, mladi naročajo prek spleta, kupujejo v drugih državah, tudi na črnem trgu. Eno izmed takih je tretinoin. Uporaba pretiranih količin pri ženskah v rodni dobi lahko povzroči resne posledice. "To pomeni, da se lahko rodi defekten plod, če se izdelek uporablja v velikih količinah. Žal sem že imel pacientke v rodnem obdobju, mlade punce, ki so to pridobile ali na internetu ali od nekih drugih psevdospecialistov."

Splet in družbena omrežja so polna nasvetov o uspešnem delovanju tretinoina. Naročajo jih iz tretjih držav, kjer je regulativa ohlapnejša. Ne da bi se zavedali nevarnosti ob nenadzorovani uporabi takšnih izdelkov.

Kako varno in zmerno uporabljati kozmetične izdelke in storitve, da so nam v pomoč in preventivo, in kako se izogniti neželenim učinkom, pretirani in nepotrebni rabi različnih aktivnih sestavin? Nocoj v rubriki 24ur Inšpektor.