Kokaljeva 'ustrezna' za ministrico, Zlobko za ravnotežje svobode in varnosti

Kandidatka za ministrico za pravosodje Andreja Kokalj je uspešno prestala zaslišanje na matičnem odboru DZ za pravosodje. Z devetimi glasovi za in tremi proti so člani odbora njeno predstavitev načrtov za delo na resorju ocenili kot ustrezno. Kandidat za notranjega ministra Branko Zlobko je v predstavitvi pred matičnim odborom DZ med izzivi izpostavil romska vprašanja, krepitev kadrov in nadaljevanje sprejemanja predloga zakona o varstvu javnega reda in miru.

Eden najkompleksnejših izzivov zadnjega časa je po Zlobkovih besedah zagotavljanje varnosti in sobivanje na območjih z romskimi skupnostmi. "Ta vprašanja niso nova, so kompleksna in zahtevajo celovit, sočuten, a hkrati odločen pristop," je povedal. Če bo imenovan, si bo prizadeval, da bo medresorska delovna skupina za obravnavo romske problematike svoje delo nadaljevala. Hkrati bodo po sprejetju Šutarjevega zakona, ki ga bo danes obravnaval DZ, gradili na ukrepih, ki bodo temeljili na načelih varnost za vse in enakost pred zakonom. Policija in ministrstvo bosta še naprej delovala po načelu ničelne tolerance do kriminala, ne glede na to, kdo je storilec. "Zakon mora veljati za vse enako, hkrati pa moramo vlagati v preprečevanje, ne le v sankcioniranje," je povedal Branko Zlobko.

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

Branko Zlobko icon-picture-layer-2 1 / 2

Posebno pozornost bodo po njegovih besedah namenili zmanjševanju povratništva, izboljševanju sodelovanja med policijo in pravosodjem ter pospeševanju sodnih postopkov. Vzpostavili bodo tudi učinkovitejše mehanizme za izterjavo glob in kazni, pri čemer bodo spoštovali socialna načela, a hkrati zagotavljali pravičnost. Uspeh notranje politike po besedah kandidata za ministrski položaj ni v centralizaciji moči, temveč v sodelovanju. Varnost se začne v lokalnem okolju, je prepričan, zato bodo krepili sodelovanje med policijo, občinami, občinskimi redarstvi, centri za socialno delo in šolami. Med prednostnimi nalogami je tudi krepitev kadrov v policiji. Dokončali pa bodo tudi zakonodajni proces predloga zakona o varstvu javnega reda in miru, ki bolj jasno opredeljuje kršitev javnega reda ter zvišuje kazni za nasilna in drzna ravnanja, še posebej v družinskem okolju in na javnih prireditvah, je povedal. Zlobko, zdajšnji poslanec Svobode, se je v predstavitvi bežno dotaknil migracij, ki jih je treba zaradi staranja prebivalstva obravnavati strateško. Ocenil je še, da je današnja varnostna situacija v Sloveniji stabilna, vendar kompleksna. Država se, tako kot druge v Evropi, sooča s kriminaliteto, nasiljem, migracijami, organiziranim kriminalom, vprašanjem kibernetske varnosti ter zagotavljanjem javnega reda in miru. Ministrstvo za notranje zadeve mora v teh razmerah zagotoviti visoko raven varnosti, spoštovati človekove pravice ter krepiti zaupanje ljudi v institucije države. "To je poslanstvo, ki ga razumem kot zavezo do vseh prebivalcev naše države, ne glede na njihovo poreklo, premoženje ali družbeni položaj," je povedal Zlobko. Predsednik vlade Robert Golob je Zlobka za novega ministra za notranje zadeve predlagal po odstopu Boštjana Poklukarja.

Kokaljeva za dokončanje zakonskih predlogov

Po mnenju kandidatke za pravosodno ministrico Andreje Kokalj je v naslednjih mesecih pomembno, da ministrstvo in pravosodje kot celota ne postaneta žrtev političnih turbulenc. Osredotočila se bo na dokončanje zakonskih predlogov in drugih projektov, ključna naloga bo stabilno, odgovorno in strokovno vodenje resorja, je napovedala v predstavitvi. Kokaljeva je v predstavitvi pred člani odbora DZ za pravosodje med drugim pojasnila, da je dosedanje delovne izkušnje pridobivala tako v javnem kot zasebnem sektorju, in sicer na področju pravosodja, lokalne samouprave in v raziskovalnem okolju. Pravosodje je spoznavala kot pravnica v odvetniški pisarni, mediatorka na Okrožnem sodišču v Ljubljani ter sodnica porotnica na delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani. "To so izkušnje, ki me danes vodijo k podpori pravosodju, ki je učinkovito, neodvisno in pravično, in k ministrstvu, ki deluje predvidljivo, stabilno in odgovorno," je dejala pravnica in obramboslovka. Na mestu državne sekretarke na ministrstvu za pravosodje, kjer je delovala doslej, pa je še posebej utrdila prepričanje, kako pomembno je sodelovanje med tremi vejami oblasti ter sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov, je dejala. Navedla je, da so do parlamentarnih volitev še štirje meseci in da gre za politično občutljivo obdobje. "Moja ključna naloga kot ministrice v tem času bi bila zagotoviti stabilno, nemoteno in učinkovito delovanje ministrstva za pravosodje, ohraniti kontinuiteto pri pripravi predpisov in projektov, ki so že v teku, ter mandat pripeljati do konca odgovorno. Zato ne kandidiram z obljubo nekih velikih reform, kandidiram z zavezo, da bomo izpeljali tisto, kar smo skupaj začrtali, da bo ministrstvo v tem obdobju delovalo transparentno, stabilno in strokovno," je pojasnila.

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

Andreja Kokalj icon-picture-layer-2 1 / 2