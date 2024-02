Zločin in (pravična) kazen

V dneh, ko se slovenska javnost sprašuje, ali je naša kaznovalna politika premila in je v naših zaporih – ob hudem kadrovskem pomanjkanju – več obsojencev kot kdajkoli v zgodovini, skoraj ni boljšega sogovornika od dr. Dragana Petrovca , penologa, pravnika, profesorja in raziskovalca na Inštitutu za kriminiologijo, ki se s temi temami ukvarja že celo življenje. Gostili smo ga v tokratnem POPkastu.

Dr. Dragan Petrovec je penolog in kriminolog, pravnik, profesor, avtor in kolumnist, ki se celo svojo kariero zavzema za svobodnejše zaporske sisteme, saj meni, da mora biti vloga zapora bolj rehabilitacijska kot kaznovalna.

Petrovec je v osemdesetih letih prejšnega stoletja s skupino sodelavcev v ženskem zaporu na Igu z edinstvenim eksperimentom uspel dokazati, da se tog, piramidni sistem ukazovanja da spremeniti v bolj demokratičnega, kjer šteje vsak glas – tako zaposlenih kot obsojenk. Usedli so se za mizo in se pogovarjali.

"Več kot 80 odstotkov žensk, ki so bile odpuščene s prestajanja kazni na Igu, je imelo urejeno zaposlitev. Danes je to nemogoče. Leta 1991 smo imeli približno 250.000 ljudi pod pragom revščine, danes jih je točno toliko. Čisto nič ni država naredila za revni del prebivalstva. Za zgornji del pa – tam ne zmanjka inovativnosti." – Dragan Petrovec

"To je bla igra z odprtimi kartami in sčasoma smo ugotovili, da ne potrebujemo več zidov in zaklenjenih vrat. Za 90 odstotkov obsojenk je to pomenilo odprt režim – vsak petek so lahko odšle domov in se v nedeljo vrnile. Zlorab, zamujanja in izvrševanja kaznivih dejanj na prostosti praktično ni bilo," se spominja.

Zelo hitro so v odprti režim izpuščali tudi ženske, obsojene za najhujša kazniva dejanja. Tudi morilke. "Povratništvo je bilo v ostalih zavodih v povprečju nekje med 50 in 60-odstotno, v našem pa samo 20-odstotno. Precej tega smo lahko pripisali na račun novega in drugačnega dela z obsojenimi."

Zlahka in še hitreje, tudi na račun izkušenj, so enako dosegli tudi v moškem zaporu v Kopru. "Za več takih uspehov pa je zmanjkalo ljudi, ki bi se bili pripravljeni odreči tradicionalni moči nad zaporniki in vsem mogočim zlorabam, ki jih tak položaj prinese," pravi Petrovec in dodaja: oblast je nedvomno najmočnejša droga.