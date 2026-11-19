Preiskavo zoper obdolženca, ki je bil rojen v Zagrebu, je tožilstvo na celjsko okrožno sodišče vložilo še preden je steklo ponovljeno sojenje edinemu obtožencu v tej zadevi Kristijanu Kameniku, ki je bil po tretjem sojenju pravnomočno oproščen. Iz sodnega spisa je namreč romalo veliko dokazov, ki bi tožilstvu pomagali tudi v postopku zoper Hrvata.
"Ob upoštevanju dejstva, da preiskava ni potrdila utemeljenosti suma in da so bili iz sodnega spisa zoper ločeno obravnavanega Kamenika (in posledično predmetnega spisa) izločeni številni obremenilni materialni dokazi, je tako kot edini obremenilni dokaz v spisu ostala ročno izdelana podkapa, na kateri so bile najdene biološke sledi novega obdolženca in ki je bila najdena v okolici kaznivega dejanja," so pojasnili s celjskega tožilstva.
S tožilstva so pojasnili, da ne glede na najdbo maskirne maske v neposredni bližini hiše v Tekačevem in kljub temu, da so na njej zavarovali biološke sledi, ki so jih pripeljale do danes 60-letnega Hrvata, to ni dovolj, da bi sestavili kakovostno obtožnico.
Namreč, morali bi se dokopati do podatka, ali je Hrvat sploh bil na prizorišču zločina v kritičnem času, kajti obstaja tudi možnost, da bi lahko sledi na maskirni maski, ki je bila izrezana iz rokava puloverja, lahko pustil tudi prej, hipotetično pri morebitnem opazovanju terena. Prav tako bi tožilstvo moralo ugotoviti, kakšno vlogo naj bi osumljenec imel, a tudi do teh dokazov se niso uspeli dokopati. Več v oddaji Svet in 24ur.
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