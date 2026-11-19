Preiskavo zoper obdolženca, ki je bil rojen v Zagrebu, je tožilstvo na celjsko okrožno sodišče vložilo še preden je steklo ponovljeno sojenje edinemu obtožencu v tej zadevi Kristijanu Kameniku, ki je bil po tretjem sojenju pravnomočno oproščen. Iz sodnega spisa je namreč romalo veliko dokazov, ki bi tožilstvu pomagali tudi v postopku zoper Hrvata.

Pravnomočno oproščeni Kristijan Kamenik na sodišču. FOTO: Bobo

"Ob upoštevanju dejstva, da preiskava ni potrdila utemeljenosti suma in da so bili iz sodnega spisa zoper ločeno obravnavanega Kamenika (in posledično predmetnega spisa) izločeni številni obremenilni materialni dokazi, je tako kot edini obremenilni dokaz v spisu ostala ročno izdelana podkapa, na kateri so bile najdene biološke sledi novega obdolženca in ki je bila najdena v okolici kaznivega dejanja," so pojasnili s celjskega tožilstva.

Na maskirna maski so našli biološke sledi hrvaškega osumljenca. FOTO: POP TV

S tožilstva so pojasnili, da ne glede na najdbo maskirne maske v neposredni bližini hiše v Tekačevem in kljub temu, da so na njej zavarovali biološke sledi, ki so jih pripeljale do danes 60-letnega Hrvata, to ni dovolj, da bi sestavili kakovostno obtožnico.

icon-chevron-right 1 14 icon-chevron-right Hiša v Tekačevem 9 Sara Volčič

tekačevo Sara Volčič

Hiša groze v Tekačevem Sara Volčič

Osebni predmeti umorjenih v Tekačevem Sara Volčič

Osebni predmeti umorjenih v Tekačevem Sara Volčič

Osebni predmeti umorjenih v Tekačevem Sara Volčič

Hiša groze v Tekačevem Sara Volčič

Hiša groze v Tekačevem Sara Volčič

Hiša groze v Tekačevem Sara Volčič

Hiša groze v Tekačevem Sara Volčič

Hiša groze v Tekačevem Sara Volčič

Osebni predmeti umorjenih v Tekačevem Sara Volčič

Osebni predmeti umorjenih v Tekačevem Sara Volčič

Osebni predmeti umorjenih v Tekačevem Sara Volčič

























