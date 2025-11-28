Zlomljen nos, poškodbe rok, žaljivke: nasilja v zdravstvu vse več

Kako izpostavljeni nasilju so zdravstveni delavci, je pokazala tudi zadnja raziskava, ki so jo opravili med nekaj več kot 1500 zaposlenimi.

"Najpogosteje so anketirane osebe izpostavljene nasilju tako imenovanih tretjih oseb. Bodisi da ga je doživljala v času anketiranja ali kadarkoli prej, doživela pa ga je skoraj že vsaka zaposlena oseba na področju zdravstvene nege," pove sociologinja Sonja Robnik iz delovne skupine za nenasilje na Zbornici zdravstvene in babiške nege.

Zbornica je obravnavala tudi primer, ki je vodil do kolektivne bolniške odsotnosti: "Verbalno žaljenje, grožnje s smrtjo nam in našim domačim, grožnje z obračunavanjem zunaj hiše ... vse to smo poslušali mesece iz ust pacienta na zdravljenju. Vodstvo ni naredilo nič, slišani nismo bili".

"Včasih se, sploh če je nasilje s strani tretjih oseb, pacientov, nasilja ne da kar takoj prekiniti. Pacienta, ki je v bolnišnici, ne moremo kar takoj odpustiti, tam poteka zdravljenje. Se pa da z nekimi organizacijskimi ukrepi, začasnimi ukrepi marsikaj narediti," pojasni Doroteja Lešnik Mugnaioni.

Najslabše namreč je, nadaljuje sogovornica, da vodstvo ne reagira in ne verjame.

"Slabi odnosi so žal velikokrat tisti, zaradi katerih ljudje zapuščajo organizacije," pravi Robnikova. Tudi nasilje znotraj kolektiva - od mobinga do spolnega nadlegovanja - ni izjema, ugotavlja raziskava.