V Sloveniji se zdravi vse več odvisnikov od konoplje

Opioidi vključujejo naravne opiate, ki izvirajo iz maka, kot je heroin. Obstajajo pa tudi sintetični opioidi, ki so ena glavnih težav na področju drog v Severni Ameriki. "Preveliki odmerki drog so v Severni Ameriki resnično dosegli raven epidemije," je ob predstavitvi poročila povedala vodja raziskav na UNODC Angela Me . V ZDA je leta 2017 zaradi smrtonosnega odmerka opioidov umrlo več kot 47.000 ljudi, v Kanadi pa skoraj 4000. Glavni povzročitelji smrti v tej regiji so protibolečinska opioidna droga fentanil in podobne snovi.

Leta 2017 je 53 milijonov ljudi na svetu uživalo opioide, kar je 56 odstotkov več, kot so ocenjevali doslej. Z bolj jasno sliko o Indiji in Nigeriji je UNODC za 15 odstotkov zvišal tudi globalno oceno števila odvisnikov in ljudi, ki potrebujejo zdravljenje odvisnosti. Nov podatek znaša 35 milijonov.

Leta 2017 je na svetu zaradi uživanja drog in z njimi povezanih bolezni umrlo 585.000 ljudi, kaže danes objavljeno poročilo Urada Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC). Število z drogami povezanih smrti se je tako od leta 2015 precej povečalo. Tedaj je znašalo 450.000, kaže poročilo. Povečanje je deloma tudi posledica natančnejših podatkov za Indijo in Nigerijo, kjer so izvedli obsežni raziskavi. To je vplivalo tudi na druge podatke.

26. junij je od leta 1987, ko so Združeni narodi sprejeli posebno deklaracijo o zlorabi drog in nezakonitem trgovanju z drogami, posvečen dvigovanju osveščenosti o nevarnostih, ki jih predstavljajo nedovoljene droge.

Površine za pridelavo maka za opij, ki je osnova za heroin, so se sicer leta 2018 zmanjšale za 17 odstotkov na 346.000 hektarjev. To je predvsem posledica hude suše v Afganistanu, ki je največja pridelovalka opija.

Mejeva je dejala, da je v zadnjih letih ta epidemija vzbudila pozornost javnosti, a obenem opozorila, da kriza z opioidi nastaja tudi v Afriki in na Bližnjem vzhodu, med drugim v Egiptu, Nigeriji in Gani. Tam je težava predvsem zloraba protibolečinskega zdravila tramadol. V Nigeriji je to zdravilo v nemedicinske namene leta 2017 najmanj enkrat vzelo 4,7 odstotka ljudi.

Urad ZN je ob tem izrazil tudi zaskrbljenost zaradi naraščajočega uživanja metamfetamina v Aziji in Severni Ameriki. Pristojne oblasti so v Vzhodni in Jugovzhodni Aziji lani zasegle 116 ton te droge, medtem ko so leta 2017 zasegli 82 ton.

Se je pa leta 2017 povečala proizvodnja kokaina, in sicer za 25 odstotkov na rekordnih 1976 ton. Gre za posledico povečanja pridelave koke v Kolumbiji. Uporaba kokaina se je sicer povečala v ZDA, vse več te droge pa doseže tudi Evropo in Azijo. V pristanišču v Filadelfiji so ameriške oblasti ravno prejšnji teden zaplenile rekordno količino kokaina v vrednosti kar milijarde dolarjev.

Približno 96 milijonov odraslih v starosti od 15 do 64 let v EU je že poizkusilo neko prepovedano drogo, vsako leto pa se zaradi uporabe prepovedanih drog zdravi približno 1,2 milijona ljudi

Pojasnili so tudi razloge za to: "Nedokončan razvoj možganov pri mladostnikih pripomore k temu, da mladostniki težje predvidevajo nevarnosti in posledice svojega vedenja, se vedejo bolj tvegano, preizkušajo novosti in iščejo izzive. Še nedokončan razvoj predelov v možganih, ki so vpleteni v razvoj zasvojenosti, pripomore k temu, da bo mladostnik prej razvil zasvojenost v primerjavi z odraslo osebo."

Izzivi na področju drog so med najbolj zapletenimi problemi na svetu, s katerimi se soočamo. Škodljiva raba in trgovanje z drogami sta bila kot svetovni problem, ki zahteva skupno rešitev, prepoznana že v začetku 20. stoletja, ko je leta 1909 v Šanghaju potekala prva mednarodna konferenca o prepovedanih drogah. Združeni narodi so sprejeli tri konvencije o nadzoru drog, in sicer v letih 1961, 1971 in 1988. Obravnavanje škodljive rabe drog in trgovanje z njimi zahtevata celostno usmeritev na številnih področjih, kot je poudarjeno v končnem dokumentu, ki je bil soglasno sprejet na posebni seji Generalne skupščine Združenih narodov 2016 o svetovnem problemu drog, so opozorili pri Zbornici – Zvezi.

Na Komisiji za droge Organizacije združenih narodov – ustanovljena je bila leta 1946 z namenom, da bi pomagala pri samem nadzoru uporabe mednarodnih pogodb o nadzoru nad drogami – so marca 2019 države članice sprejele ministrsko deklaracijo, v kateri so ponovno potrdile svojo odločenost obravnavati svetovni problem drog in se boriti proti njemu ter dejavno spodbujati družbo brez zlorab drog.