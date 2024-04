Zloraba imena URI Soča: 'Neznanci kličejo ljudi, želijo priti k njim na dom'

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije Soča (URI Soča) opozarja, da so neznane osebe zlorabile njihovo ime. Ker neznanci prek klica prebivalce nagovarjajo, da bi prišli k njim domov in pri njih izvedli različne storitve, ob tem dodajajo, da v URI Soča na domovih in po telefonih ne izvajajo nobenih tovrstnih aktivnosti.