Zloraba našega imena in ponarejanje anket javnega mnenja

V nedeljo je na družbenem omrežju uporabnica objavila fotografijo (domnevne) javnomnenjske raziskave Mediane z logotipom 24ur.com, ki jo za našo medijsko hišo sicer res opravijo enkrat mesečno, in sicer vsako četrto nedeljo. Podatki, ki jih je delila uporabnica, so bili lažni, fotografija pa prirejena, a poobjavili so jo številni vidni politiki, med drugim tudi premier Janez Janša. Kazensko ovadbo smo vložili zoper neznano osebo.

Kot vsako četrto nedeljo v mesecu, smo tudi včeraj objavili rezultate javnomnenjske raziskave, ki jo za nas opravlja Inštitut Mediana. Na družbenem omrežju Twitter je podobo z našim logotipom in logotipom Mediane delila uporabnica WhiteWomanM, ki je ob tem zapisala: "Rezultati ankete #Mediana, narejene po propadli nezaupnici. Morala bi biti objavljena prejšnjo nedeljo, periodično kot vsak mesec, a jo je Kosova Tjaša umaknila in naročila novo." Že minuto pred uporabnico je to lažno trditev lansiral tudi uporabnik Jocarules.

To, da bi morala biti Mediana objavljena prejšnjo nedeljo, je prva laž, saj je vedno objavljena četrto nedeljo v mesecu. Prav tako je laž, da smo jo umaknili in naročili novo. Nasprotno, gre za zlorabo našega imena in ponarejanje anket javnega mnenja. Kakšen je ponaredek se da preveriti tudi z določenimi orodji. Tako je možno videti, da vrstice niso pravilno poravnane, prav tako pa prirejeni deli bolj izstopajo. Predvsem neporavnane vrstice kar izstopajo tudi brez orodij za pregled napak, zato še toliko bolj preseneča, da so znane osebnosti delile in "obsojale" na podlagi lažne ankete. Forenzični pregled ponarejene slike:

Kljub temu da gre za prirejene podatke in zlorabljeno grafično podobo naše spletne strani, so številni vidni politiki objavo delili, med drugim tudi premier Janez Janša, pa Vinko Gorenak, Danijel Krivec, Jožef Horvat, Alenka Jeraj in direktor Urada vlade za komuniciranje Uroš Urbanija. Skupno je objavi omenjenih uporabnikov delilo že skoraj 170 ljudi, med drugim tudi novinarji Luka Perš in Mirko Mayer, ki je celo zapisal: "Če kdo misli, da bo ena izginula anketa kaj popravila slab okus, mu pa res bog pomagaj."

Vložili smo kazensko ovadbo zoper neznano osebo. Ne smemo namreč spregledati dejstva, da uporabnica, ki je prvotno delila objavo, sploh ni nujno resnična oseba. Zadnja, ki je razkrila lažen profil, je bila na primer poslanka SDS Jerajeva s svojo zdaj še slovito Koprivo. Gre za pojav t. i. astroturfinga, prikrito koordinirano politično delovanje z ustvarjanjem vtisa, da napadi izvirajo iz splošne javnosti.

Kot smo že pisali, so na portalu Pod črto v sodelovanju z inštitutom Danes je nov dan več mesecev analizirali objave na Twitterju. Odkrili so več deset profilov, ki uporabljajo tehnike astroturfinga, vsi ti profili pa so 'napihnjeni' z ogromnimi številkami lažnih ali neaktivnih profilov.