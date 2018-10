'Zloraba otroške literature za rasistično propagando'

Kot so zapisali na spletni strani demokracija.si, je njihov namen za razpis za takšno pravljico z namenom, da bi slovenski otroci brali dobre knjige, ki bi jim vzgajale prave vrednote in domoljublje. Najbolj sporne točke v razpisu so:

- Pravljica mora krepiti narodno zavest in v otroku spodbuditi domoljubje, pripadnost tradicionalni družini, ki je temelj in branik slovenstva.

- Pravljica mora imeti pozitivne junake in negativne junake. Pravljica naj ima srečen konec ali naj vsaj daje upanje, da pravica in resnica ter narodna zavest, domoljubje in družina na koncu vedno zmagajo.

- Pravljica naj obravnava nevarnosti, ki jih prinašajo multitikulturalizem in ilegalne migracije.

- Glavni liki so lahko vzeti tudi iz že obstoječe slovenske otroške literature oziroma pravljic, ki pa naj v novi dogodivščini zaživijo v skladu z domoljubnimi in družinskimi vrednotami (npr v smislu:Kekec gre na Kolpo branit mejo ...).