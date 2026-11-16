Nova prevara: zloraba številk pri registraciji Viber računov

Posamezniki so o zlorabi običajno obveščeni šele takrat, ko jih znanci ali drugi uporabniki opozorijo, da so se pridružili Viberju. V njihovih imenikih se namreč pojavi nov Viber kontakt, povezan s telefonsko številko znane osebe. Lastniki telefonskih številk registracije sami niso izvedli, na svojo številko niso prejeli aktivacijskega SMS-sporočila ali telefonskega klica s potrditveno kodo in pri postopku niso sodelovali, svarijo iz SI-CERTA.

Viber računi FOTO: SI-CERT

Prav tako na podoben način prihaja do prevzema obstoječih Viber računov, ki niso zaščiteni z 2FA PIN kodo, pri čemer uporabniki to opazijo tako, da so, brez da bi karkoli storili, odjavljeni iz Viber računa. Ne gre za phishing napad na Viber račune, ki ga imamo opisanega na portalu Varni na internetu, ampak za napad podoben tistemu, ki smo ga obravnavali leta 2025 pri nepooblaščenem ustvarjanju računov v aplikaciji Telegram. Grafika prikazuje obvestilo, ko se v imenikih pojavi nov Viber kontakt, povezan s telefonsko številko znane osebe. Če se vam v imeniku pojavi obvestilo, da se je Viberju pridružil znanec, ki aplikacije sicer ne uporablja, bodite previdni. Če od takšnega računa prejmete nenavadno sporočilo, prošnjo za denar, podatke ali klik na povezavo, je ne upoštevajte, dokler identitete pošiljatelja ne preverite, opozarjajo. Viber je aplikacija za hipno sporočanje, pri kateri je uporabniški račun vezan na telefonsko številko. Običajna registracija računa na novi napravi zahteva preverjanje lastništva telefonske številke z aktivacijsko kodo, ki jo uporabnik prejme prek SMS-sporočila ali telefonskega klica. Na SI-CERT so prejeli več prijav uporabnikov, pri katerih je prišlo do nepooblaščene registracije Viber računa oziroma prevzema že obstoječega računa. Posebnost teh primerov je, da uporabniki postopka registracije niso sprožili sami, prav tako niso klikali sumljivih povezav ali posredovali svojih verifikacijskih kod drugim osebam. Način, kako napadalcem uspe ustvariti uporabniški račun brez običajnega preverjanja lastništva telefonske številke, za zdaj ni pojasnjen. Možno je, da gre za zlorabo ali obvod mehanizma za preverjanje telefonske številke v postopku registracije (potencialno prestrezanje SMS sporočil ali klicev pri enem od ponudnikov, katerih storitve uporabljajo na Vibru), vendar vzroka na podlagi trenutno razpoložljivih informacij ne morejo potrditi. Lahko pa potrdijo, da ne gre za t.i. SIM-swap napad, pri katerem napadalci s strani operaterja pridobijo novo SIM kartici žrtve. Podoben pojav so že obravnavali pri aplikaciji Telegram, kjer so napadalci prav tako ustvarjali uporabniške račune z uporabo telefonskih številk oseb, ki same niso uporabljale aplikacije. Več o tem smo objavili v opozorilu SI-CERT 2025-01.

Zloraba se pojavlja v dveh oblikah

1. Ustvarjanje novega računa z uporabo tuje telefonske številke

Če telefonska številka še ni registrirana v Viber omrežju, napadalci ustvarijo nov Viber račun, ki je vezan na to številko, pri čemer uporabnik številke ne sodeluje v postopku registracije in o tem ni obveščen. Na zlorabo ga običajno opozorijo znanci, ki uporabljajo Viber. Ker imajo njegovo telefonsko številko shranjeno v imeniku, se jim v aplikaciji pojavi obvestilo, da se je ta oseba pridružila Vibru. V njihovem seznamu kontaktov se tako pojavi nov uporabnik, povezan s telefonsko številko znanca. Lastnik številke za obstoj računa ne ve in nad njim nima nadzora.

2. Prevzem že obstoječega Viber računa

Če je telefonska številka že registrirana v Viber omrežju, se napad odrazi na način, pride do prevzema obstoječega Viber računa, ponovno brez sodelovanja uporabnika telefonske številke oz. Viber računa. Uporabniki napad opazijo na način, da se jim Viber aplikacija deaktivira in jih izpiše iz računa, pri zagonu aplikacije pa se prikaže začetni vmesnik za registracijo računa. Napadalci pri tem izkoristijo običajni postopek registracije, pri katerem Viber pošlje aktivacijsko kodo prek SMS-sporočila ali telefonskega klica. Če napadalcem na prenosni poti uspe pridobiti oziroma prestreči to kodo, lahko registracijo zaključijo na svoji napravi. V nekaterih primerih uporabniki pred prevzemom prejmejo telefonski klic z neznane številke. To je najverjetneje povezano z alternativnim postopkom potrjevanja registracije, pri katerem Viber ponudi verifikacijo prek telefonskega klica. V takšnem primeru aktivacijsko kodo predstavljajo zadnje štiri številke telefonske številke, s katere je bil opravljen klic. Po doslej zbranih informacijah se zdi, da napadalci s tem načinom praviloma ne uspejo pridobiti verifikacijske kode, saj je ta sestavljena iz zadnjih štirih številk klicne številke, ki je uporabniku vidna. Klic je lahko zato del poskusa registracije, ni pa nujno, da z njim uspešno zaključijo postopek preverjanja. V Viber omrežju je lahko ena telefonska številka istočasno aktivna zgolj na enem telefonu. Če je bila številka pred registracijo računa s strani napadalcev že aktivna na napravi uporabnika, se po registraciji na novi napravi Viber na prvotni napravi samodejno deaktivira. Uporabnik tako izgubi dostop do omrežja, napadalec pa lahko začne uporabljati njegov račun. Na prvotni napravi se sicer lahko pojavi sistemsko obvestilo o novi registraciji oziroma aktivnosti računa, vendar ga uporabnik zaradi takojšnje deaktivacije aplikacije tega obvestila pogosto sploh ne uspe videti.

Kaj napadalec vidi po prevzemu računa?

Po registraciji na novi napravi se lahko v aplikaciji prikažejo nekateri že nastavljeni profilni podatki, kot so prikazno ime, datum rojstva in elektronski naslov, če jih je uporabnik predhodno vnesel. Napadalec pa s samo registracijo ne pridobi dostopa do seznama kontaktov ali zgodovine pogovorov. Do kontakta lahko pride, če ta z njim začne komunikacijo oziroma mu pošlje sporočilo. To pomeni, da prevzem računa ne zagotavlja dostopa do vseh podatkov, ki jih je uporabnik uporabljal na prvotni napravi, omogoča pa komunikacijo v njegovem imenu

Kakšne so lahko posledice?

Nepooblaščeno ustvarjen račun je povezan s telefonsko številko dejanskega lastnika, zato lahko pri drugih uporabnikih ustvari vtis, da gre za pristno komunikacijo z znano osebo. Napadalci lahko tako kreiran račun uporabijo za: pošiljanje sporočil in povezav, ki vodijo do lažnih spletnih strani; lažno predstavljanje in izkoriščanje zaupanja kontaktov; izvajanje različnih finančnih prevar, npr. investicijske prevare, ljubezenske prevare ipd.; nadaljnje širjenje zlorabe na druge telefonske številke. Posebej nevarno je, da prejemniki sporočil osebo praviloma poznajo in ji zato bolj zaupajo. Telefonska številka v njihovem imeniku namreč ustreza številki znanca, ki ga imajo shranjenega v telefonu. V nekaterih primerih lahko Viber zaradi zaznanega množičnega pošiljanja neželenih sporočil račun začasno onemogoči. Tako se lahko zgodi, da lastnik telefonske številke ob poskusu registracije svojega računa prejme obvestilo Activation failed, ker je Viber račun zaradi predhodne zlorabe oziroma zaznane neželene aktivnosti že začasno omejil.

Kako se zaščititi?

Za zaščito Viber računa je ključnega pomena vključitev dodatnega preverjanja pristnosti (2-step verification), pri katerem uporabnik nastavi šestmestno PIN-kodo. Dodatno preverjanje pristnosti (2-step verification) nastavite v aplikaciji: Odprite Viber na telefonu. Izberite More/Več. Odprite Settings/Nastavitve. Izberite Privacy/Zasebnost. Odprite 2-step verification/Dodatno preverjanje pristnosti. Nastavite svojo šestmestno PIN-kodo. Dodajte elektronski naslov za primer pozabljene PIN-kode. Pri naših preverjanjih se je pokazalo, da dodatna PIN-koda predstavlja ključno zaščito pred nepooblaščeno registracijo računa na drugi napravi. Če ima uporabnik vključeno 2-step verification, napadalec brez poznavanja PIN-kode po naših dosedanjih ugotovitvah ne more zaključiti postopka registracije na drugi napravi. Pomembno je tudi razlikovati med vlogo PIN-kode in elektronskega naslova. Elektronski naslov, ki ga uporabnik nastavi v aplikaciji, je namenjen predvsem obnovitvi oziroma ponastavitvi pozabljene PIN-kode. Sam po sebi ne preprečuje prevzema računa in ne nadomešča dodatnega preverjanja pristnosti.

Uporabnikom zato svetujejo:

Čim prej vključite dodatno preverjanje pristnosti (2-step verification) in nastavite šestmestno PIN-kodo. Izberite PIN-kodo, ki je ne uporabljate pri drugih storitvah. Nastavite veljaven elektronski naslov za primer pozabljene PIN-kode. Aktivacijskih kod, ki jih prejmete prek SMS-sporočil ali telefonskih klicev, nikoli ne posredujte drugim osebam, tudi če jih zahtevajo s strani kontaktov, ki izgledajo kot uradni kontakti storitve. Bodite pozorni na nepričakovane aktivacijske klice ali SMS-sporočila, ki jih niste sprožili sami.

Kaj storiti, če vam prevzamejo Viber račun?