Zlorabil in izsiljeval dekle, ker je potreboval denar

Srečala sva se na samem, ob reki, na severovzhodnem delu države. Zaradi zaščite žrtve njegove identitete ali drugih podatkov ne bomo izdali. Je pa to prvi moški, ki je bil obsojen zaradi spolnega kaznivega dejanja oziroma več njih in je bil o tem pripravljen govoriti pred kamero.

Le nekaj mesecev je na prostosti, potem ko je v zaporu na Dobu preživel pet let. "Bil sem mlad, imel sem 22, 23 let, ko sem počel te stvari ... Kriva je bila tudi moja družba in alkohol," je odgovarjal 30-letnik, ko sem ga spraševala, zakaj se je lotil tako nizkotnih dejanj. Sojenje je potekalo za zaprtimi vrati, informacije o njegovem početju so zato skope. Je pa sam priznal, da je dekle posnel, medtem ko je z njo spolno občeval, zatem pa jo je izsiljeval s posnetki in na ta način služil. Kaj je od nje zahteval, boste videli v novi Kriminalni zgodbi v današnji oddaji Svet na Kanalu A.

nekdanji obsojenec FOTO: Sara Volčič icon-expand

Zdaj je doma, živi s svojimi starši, prejema socialno podporo. Pomaga tudi sosedom na kmetijah, tako kot je to počel, preden so ga prijeli. "S sosedi nimam težav, poznajo me že od malih nog. Pomagam jim na kmetijah, v "štalah", a želim si najti redno zaposlitev, tako kot sem jo imel, preden so me zaprli," nam je povedal. Zaveda se, da bo seveda težko zaradi njegove predkaznovanosti. Robert Tekavec, vodja Oddelka za mladoletniško kriminaliteto na Upravi kriminalistične policije GPU, je povedal, da kazniva dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva naraščajo iz leta v leto, narašča pa tudi število spolnih napadov na osebo, mlajšo od 15 let, ki so tudi pogosto povezani z internetom.

Robert Tekavec FOTO: 24UR icon-expand

Povedal je tudi, da imamo ljudje napačne, zmotne predstave o storilcih teh kaznivih dejanj. "Kot sem že večkrat povedal, predstava, da je zlorabitelj starejši moški, ki živi s svojo mamo in je ves čas na internetu, ne drži. To so čisto običajni ljudje, nekateri celo dobro situirani, spoštovani v svojem socialnem krogu, v družbi, doma za računalnikom pa se prelevijo v nekoga drugega, manipulatorja," je pojasnil Tekavec, ki je obravnaval številne osumljence, stari so bili od 14 pa vse do 83 let.

Obsojeni zapornik FOTO: Sara Volčič icon-expand