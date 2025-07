Zlorabili so podobo naše strani, spletnih goljufij vse več

Poročali smo že o številnih zlorabah podobe spletne strani 24ur.com. Med drugim so pod pretvezo intervjuja z Robertom Golobom, Natašo Pirc Musar in Tino Maze goljufi ljudi nagovarjali k vlaganju na kripto trgovalnih platformah, kar naj bi jih popeljalo do bajnih zaslužkov. Gre za prevaro, pri kateri je zlorabljena podoba naše spletne strani.

Ne nasedajte tovrstnim obljubam in ne vpisujte svojih osebnih podatkov. Prav tako so se na Facebooku pojavile lažne objave o aretaciji Branka Čakarmiša in o tožbi Igorja Akrapoviča.

Tudi poročanje v spodnji novici, ki ni nastala v našem uredništvu, ni delo naših novinarjev.