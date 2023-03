Minuli konec tedna so ljubitelji smučarskih skokov lahko spremljali, kako se piše zgodovina. Navdušila je Ema Klinec, ki je postavila nov svetovni rekord in potrdila zmago na norveški turneji. Toda to je bila zmaga za vse športnice, pravijo smučarske skakalke. Vseh 15 tekmovalk je dokazalo, da ženske lahko letijo. In to daleč.