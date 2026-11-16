Zmaga ni zagotovljena, Jankovića čaka tudi 'nova' Ljubljana. Greiner preveč agresiven?

Rezultati prvega kroga so pokazali, da v številnih občinah volivci niso dali večinske podpore nobenemu kandidatu. Drugi krog zato ne bo le ponovitev prvega glasovanja z manj imeni na glasovnici. Kandidata bosta morala nagovoriti tudi ljudi, ki so doslej podpirali druge politične možnosti, ter tiste, ki se prvega kroga niso udeležili.

Prvi krog lokalnih volitev je prinesel več presenečenj, a tudi odprl vprašanje, kako se bodo v prihodnjih dveh tednih spremenila politična razmerja. V 45 občinah nobeden od županskih kandidatov ni prejel potrebne večine glasov, zato se bosta najbolje uvrščena 29. novembra pomerila v drugem krogu. Posebej zanimivo bo v šestih mestnih občinah: Ljubljani, Mariboru, Kranju, Kopru, Novi Gorici in na Ptuju. Pri tem glasovi kandidatov, ki so izpadli iz tekme, ne pripadajo samodejno nikomur. Del njihovih volivcev lahko podpre enega od preostalih kandidatov, drugi se lahko odločijo, da na volišča ne bodo več odšli. Zato bodo pomembni tudi volilna udeležba, morebitna zavezništva in sposobnost kandidatov, da v drugem krogu nagovorijo širši krog volivcev.

Zoran Janković FOTO: Damjan Žibert

Ljubljana: Janković ima prednost, vendar drugi krog še ni odločen

Po večini preštetih glasovnic je dolgoletni ljubljanski župan Zoran Janković prejel približno 35 odstotkov glasov, njegov izzivalec Luka Mesec pa okoli 26 odstotkov. Politični analitik Aljaž Pengov Bitenc meni, da je drugi krog predvsem posledica tega, da je Janković po dveh desetletjih dobil več resnih izzivalcev. "Bilo je za vsakogar nekaj. Zoran Janković ni bil več samo manjše zlo za levoliberalne volivce," je ocenil za STA. Poleg Mesca sta na volitvah nastopila tudi nekdanji premier Anton Rop, ki je prejel nekaj več kot šest odstotkov glasov, in nekdanji finančni minister Klemen Boštjančič z nekaj več kot petimi odstotki. Po analitikovi oceni to niso zanemarljivi deleži. "Volivci so začutili, da imajo izbiro," je dejal. Pengov Bitenc ocenjuje, da je Janković zaradi močnejše konkurence prilagodil tudi svojo kampanjo, ki jo je zasnoval resneje kot na prejšnjih volitvah. Vendar rezultat prvega kroga po njegovem mnenju ne pomeni, da je odločitev že sprejeta. "Janković je jasno v manjši prednosti, vendar pa ta ni tolikšna, da bi lahko kar avtomatično računal na zmago v drugem krogu," je poudaril. Po njegovi oceni bo pomembno predvsem, koliko operativnosti bosta kandidata pokazala v prihodnjih dveh tednih. Mesec bo moral volivce prepričati, da zna reševati tudi konkretne mestne težave, kot so prometne zagate, potopljeni podvozi in prenove cest. Analitik sicer pričakuje nižjo volilno udeležbo v drugem krogu, saj ocenjuje, da bi lahko del desnih volivcev ostal doma.

Štab Luke Mesca FOTO: Luka Kotnik

Ljubljana: Kdor koli bo zmagal, mesta ne bo več mogel voditi kot doslej

A četudi Janković zmaga - vodil bo "novo" Ljubljano. Bistveno so se namreč spremenila razmerja političnih sil v mestnem svetu. Ne glede na zmagovalca bo prihodnji župan za uresničevanje svojih načrtov potreboval precej več političnega dogovarjanja kot doslej. Po delnih neuradnih rezultatih bo imela Lista Zorana Jankovića v 45-članskem mestnem svetu 13 svetnikov, Levica deset, SDS pet, Gibanje Svoboda štiri, po tri lista Aleša Primca in Pirati, po dva Ljubljana smo vsi in Lista Aleksandra Repića, po enega pa SD, skupna lista NSi in Fokusa ter Vesna. Za večino je potrebnih 23 glasov. Če zmaga Janković, bo to zanj bistveno drugačen mandat. Njegova lista je imela doslej 19 svetnikov, skupaj s sedmimi svetniki Gibanja Svoboda in dvema svetnikoma SD pa je razpolagal s stabilno 28-člansko koalicijo. Po novih rezultatih bi enaka kombinacija strank imela le še 18 glasov, torej pet premalo za večino. Janković bi tako ohranil županski položaj, ne pa tudi dosedanje politične moči. Za sprejemanje proračuna, prostorskih aktov in drugih pomembnih odločitev bi moral iskati podporo dodatnih svetniških skupin. Med pomembnejšimi sogovorniki bi bila prav Levica, ki bi z desetimi svetniki postala druga največja skupina v mestnem svetu. Sodelovanje bi lahko potekalo od projekta do projekta, pri čemer bi imele manjše svetniške skupine bistveno večjo pogajalsko težo. Če zmaga Mesec, pa bi nastal drugačen politični položaj: župan bi prihajal iz druge največje svetniške skupine, največjo pa bi obvladovala lista njegovega poraženega tekmeca. Levica bi imela deset mandatov, Jankovićeva lista pa 13. Mesec bi tako za večino potreboval podporo še najmanj 13 svetnikov. Tudi če bi se povezali Levica, Gibanje Svoboda, SD, Pirati, Vesna in lista Ljubljana smo vsi, bi skupaj imeli 21 glasov, dva premalo za večino. Z dodatno podporo dveh svetnikov Liste Aleksandra Repića bi dosegli natanko 23 glasov, vendar gre zgolj za matematično možnost, ne za napoved političnega zavezništva. Druga možnost bi bilo sodelovanje z Jankovićevo listo. Levica in Lista Zorana Jankovića bi skupaj imeli natanko 23 mandatov, vendar bi takšen dogovor zahteval precejšnje politično usklajevanje. Mesec bi moral namreč za uresničevanje sprememb, s katerimi nastopa na volitvah, pridobiti podporo svetniške skupine svojega glavnega tekmeca. Obstaja tudi možnost manjšinskega vodenja občine, pri katerem bi župan za posamezne projekte iskal različne večine. To bi omogočalo programsko sodelovanje, hkrati pa povečalo tveganje za zastoje pri sprejemanju proračuna in drugih pomembnih odločitev. Razlika med morebitnima mandatoma bi bila predvsem v izhodišču. Janković bi skušal nadaljevati dosedanjo razvojno politiko, vendar z bistveno manj zanesljivo podporo v mestnem svetu. Mesec bi imel možnost predlagati drugačne prednostne naloge, a bi moral za njihovo uresničitev povezati več politično različnih skupin. Jasno je tako, da bo v prestolnici, ne glede na to, kdo zmaga, potrebnega več političnega dogovarjanja.

Objem Frangeža in Greinerja FOTO: Bobo

Maribor: pomembno bo, kdo bo podprl Frangeža in kdo Greinerja

V Mariboru, kjer dosedanji župan Saša Arsenovič ne kandidira več, sta se v drugi krog uvrstila Matevž Frangež in Bor Greiner. Frangež je v prvem krogu prejel dobrih 28 odstotkov glasov, Greiner pa skoraj 23 odstotkov. Za njima sta se uvrstila Andrej Bauman s približno 21 odstotki in Katja Koren s skoraj 19 odstotki. Kulturologinja in strokovnjakinja za strateško komuniciranje Jelka Vrečko ocenjuje, da je bil rezultat glede na predvolilne ankete, ki so dajale prednost Greinerju, nekoliko presenetljiv. Oba kandidata sta po njeni oceni vodila dobro kampanjo, pri čemer je izpostavila predvsem Frangeževo široko podporo. "Oba sta bila oba dobra, vseeno pa bi izpostavila Matevža Frangeža, ker je vendarle že ob začetku kampanje vzpostavil zelo široko množico podpornikov. Za njim so stali združeni na levi politični strani in pomemben del mestne politike, pa tudi prepoznavni obrazi iz drugih delov družbenega, kulturnega in drugega mestnega življenja," je dejala za STA. Greiner je po njenih besedah kampanjo začel prvi in se dalj časa srečeval z volivci. Vrečko ocenjuje, da njegov način nagovarjanja ni dosegel tolikšnega učinka, kot so nekateri pričakovali. O njegovih nastopih je dejala: "Morda je kdaj presenetil z načinom, ki je bil deloma agresiven, morda kdaj tudi ne ravno privlačen." Vrečko razpleta drugega kroga ne želi napovedovati. Opozarja pa, da bodo pomembne odločitve preostalih kandidatov in političnih strank. "Verjetno bo veliko odvisno tudi od tega, kdo od ostalih kandidatov in strank bo stopil komu naproti in kako bodo ljudje zaznali, v kakšno smer bo s tovrstno podporo šla mestna politika," je poudarila. Pomembno vprašanje bo torej, kako se bosta opredelila tabora Andreja Baumana in Katje Koren, ki sta v prvem krogu skupaj prejela približno 40 odstotkov glasov. Sestava mestnega sveta medtem kaže, da ne Matevž Frangež ne Bor Greiner ne bi mogla računati na samostojno večino v mestnem svetu. Tudi v Mariboru bo tako potrebne veliko politične strpnosti in komunikacije.

Matjaž Rakovec FOTO: POP TV

Kranj: aktualni župan izpadel, izid drugega kroga odprt

V Kranju je prvi krog prinesel enega večjih presenečenj. Aktualni župan Matjaž Rakovec je zasedel šele tretje mesto, zato se bosta v drugem krogu pomerila Janez Černe in Irena Dolenc. Odgovorni urednik Gorenjskega glasa Simon Šubic ocenjuje, da je na razplet lahko vplivalo več dejavnikov, med njimi tudi dogajanje v predvolilni kampanji. "Rezultat je bil do neke mere presenetljiv. Če bi me vprašali pred enim mesecem, bi si upal trditi, da se bosta v drugi krog uvrstila Černe in Rakovec. Očitno pa je po aferi okoli zemljišča za pravoslavno cerkev prišlo do preobrata v volji volivcev," je dejal. Po njegovi oceni so lahko vplivali tudi očitki o učinkovitosti občinskega vodstva in izbiri razvojnih projektov. Ob tem dopušča možnost, da sta Rakovec in njegova ekipa pri določanju prednostnih projektov naredila kakšno napako. Pri Ireni Dolenc, kandidatki NSi s podporo SLS in Fokusa, je izpostavil umirjeno kampanjo in dolgoletne izkušnje v lokalni politiki. Černe, nekdanji član SD, kandidira s podpisi volivcev in v kampanji poudarja preglednost občinskega delovanja ter jasne cilje in roke za izvedbo projektov. Šubic opozarja, da je izid težko napovedati. "Običajno v Kranju zmagajo levosredinski kandidati, kar je Černe kot nekdanji član SD. Dolenc prihaja iz desne stranke, ampak njeno razmišljanje in delovanje sta bolj široka, zato bi lahko dobila tudi nekatere glasove iz leve sredine," je ocenil. Po njegovem mnenju bi lahko na razplet vplivalo tudi, ali bo Rakovec v drugem krogu katerega od kandidatov javno podprl. Kranj ima sicer zanimivo politično posebnost: doslej še noben izvoljeni župan mesta ni vodil tri mandate.

Nuška Gajšek FOTO: Svet

Drugi krog tudi v Kopru, Novi Gorici in na Ptuju